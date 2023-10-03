В ГД внесли законопроект о прогрессивной шкале налогообложения доходов физлиц

С 2021 г. в России действует прогрессивная шкала НДФЛ: подоходный налог для физлиц с доходами более 5 млн руб. составляет 15%, для остальных россиян ставка осталась на прежнем уровне 13%. До этого на протяжении 20 лет в стране действовала единая 13%-ная ставка НДФЛ. Аналогичный налог введен и на доходы от вкладов или инвестиций на сумму больше 1 млн руб.