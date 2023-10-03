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Экономика

В ГД внесли законопроект о прогрессивной шкале налогообложения доходов физлиц

Ведомости

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР) сообщил о внесении в нижнюю палату законопроекта о прогрессивной шкале налогообложения доходов физических лиц.

«Это строго аргументированный и давно ожидаемый шаг, способный не только увеличить налоговые поступления в федеральную казну, но и смягчить проблему социального неравенства (снижение до нуля налоговой ставки для лиц с невысокими доходами) плюс повысить доходы мало- и среднеобеспеченных категорий граждан», – написал депутат в Telegram.

Согласно тексту документа, предусматривается введение налоговых ставок от 0 до 35%. Если доход физлица за налоговый период составляет менее 360 000 руб., тогда предлагается ставка в 0%. Если же сумма дохода составляет от 360 000 до 5 млн руб. – взимается 13%.

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Порядка 15% и ставка в 603 200 руб. будет взиматься с суммы, превышающей 5 млн и достигающей 10 млн руб. 25% и 1,3532 млн от суммы предлагается в случае дохода от 10 до 50 млн руб. В случае когда доход составляет более 100 млн руб., предполагается ставка в 26,3532 млн руб. и 35% с суммы.

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С 2021 г. в России действует прогрессивная шкала НДФЛ: подоходный налог для физлиц с доходами более 5 млн руб. составляет 15%, для остальных россиян ставка осталась на прежнем уровне 13%. До этого на протяжении 20 лет в стране действовала единая 13%-ная ставка НДФЛ. Аналогичный налог введен и на доходы от вкладов или инвестиций на сумму больше 1 млн руб.

Как заявляли в Министерстве финансов РФ, правительство в ближайшие три года не планирует повышать ставки НДФЛ, налога на прибыль и налога на добавленную стоимость (НДС).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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