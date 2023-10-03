В ГД внесли законопроект о прогрессивной шкале налогообложения доходов физлиц
Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР) сообщил о внесении в нижнюю палату законопроекта о прогрессивной шкале налогообложения доходов физических лиц.
«Это строго аргументированный и давно ожидаемый шаг, способный не только увеличить налоговые поступления в федеральную казну, но и смягчить проблему социального неравенства (снижение до нуля налоговой ставки для лиц с невысокими доходами) плюс повысить доходы мало- и среднеобеспеченных категорий граждан», – написал депутат в Telegram.
Согласно тексту документа, предусматривается введение налоговых ставок от 0 до 35%. Если доход физлица за налоговый период составляет менее 360 000 руб., тогда предлагается ставка в 0%. Если же сумма дохода составляет от 360 000 до 5 млн руб. – взимается 13%.
Порядка 15% и ставка в 603 200 руб. будет взиматься с суммы, превышающей 5 млн и достигающей 10 млн руб. 25% и 1,3532 млн от суммы предлагается в случае дохода от 10 до 50 млн руб. В случае когда доход составляет более 100 млн руб., предполагается ставка в 26,3532 млн руб. и 35% с суммы.
С 2021 г. в России действует прогрессивная шкала НДФЛ: подоходный налог для физлиц с доходами более 5 млн руб. составляет 15%, для остальных россиян ставка осталась на прежнем уровне 13%. До этого на протяжении 20 лет в стране действовала единая 13%-ная ставка НДФЛ. Аналогичный налог введен и на доходы от вкладов или инвестиций на сумму больше 1 млн руб.
Как заявляли в Министерстве финансов РФ, правительство в ближайшие три года не планирует повышать ставки НДФЛ, налога на прибыль и налога на добавленную стоимость (НДС).