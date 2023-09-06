Коммунисты планируют внести проекты Налогового и Трудового кодексов в осеннюю сессию

Коммунисты планируют внести проекты Налогового и Трудового кодексов в осеннюю сессиюЭксперты связывают это с попыткой набрать очки перед будущей кампанией
Фракция КПРФ в Госдуме в осеннюю сессию планирует внести на рассмотрение сразу два проекта: новые редакции Трудового и Налогового кодексов (нынешние действуют с 2001 и 1998 гг. соответственно). Об этом журналистам сообщил первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов добавил, что «инициативы уже оформлены в соответствующие документы и будут внесены в ходе первого заседания».
Трудовой кодекс, по словам Афонина, разрабатывает команда под руководством зампреда комитета Госдумы по контролю Григория Камнева. «Этот кодекс будет направлен на интересы людей труда, развитие профсоюзного движения, обеспечение молодежи первым рабочим местом и целый ряд соцгарантий», – утверждает Афонин. Проект, по его словам, предусматривает расширение полномочий профсоюзов, в том числе закрепляет их обязательное участие в обсуждении вопросов снижения зарплаты (профсоюзы и так участвуют в решении ряда вопросов в составе РТК).
Также документ вводит специализированные трудовые суды, разрешающие трудовые споры. Кроме того, проект добавляет к списку нерабочих праздничных дней две даты: 1 июля – День ветеранов боевых действий и 7 ноября – День Великой Октябрьской социалистической революции. Последний перестал быть выходным днем после поправок 2004 г. Тогда в кодексе появился День народного единства, который теперь отмечается 4 ноября.
Налоговый кодекс коммунистов предполагает прогрессивную шкалу налогообложения. Также КПРФ планирует ввести налоги на сверхбогатство и роскошь и дополнительно обложить налогами сверхприбыли банков. Проект Налогового кодекса разрабатывает команда под руководством первого зампреда думского комитета по бюджету и налогам Михаила Щапова.
Зюганов добавил, что фракция разработала 12 законопроектов, которые помогут сформировать будущий бюджет. Ранее партия уже не раз предлагала ввести прогрессивный подоходный налог, но правительство давало отрицательное заключение. Зампред ЦК КПРФ Дмитрий Новиков напомнил об отклоненном ранее проекте Избирательного кодекса партии и заявил, что коммунисты готовы «на любых парламентских слушаниях в связи с нынешней избирательной кампанией доказать с новыми аргументами [его необходимость]».
Зюганов сделал акцент на идеологической составляющей законопроектов. «Патриотические силы нашей фракции видят главную задачу в победе над нацистами», – сказал он. Достигнуть этого, по мнению Зюганова, помогут три шага: мобилизация всех ресурсов, сплочение общества против «главного зла» и освоение новейших технологий посредством финансирования науки.
Проекты кодексов коммунистов не имеют шансов быть принятыми. Потому, говорят опрошенные «Ведомостями» эксперты, что это скорее похоже на популистские предвыборные ходы, которые будут использоваться во время федеральной кампании.
«Это вполне традиционная повестка для коммунистов. Скоро президентские выборы, КПРФ будет в них участвовать, поэтому им надо дополнительно привлечь к себе внимание какими-то инициативами», – сказал первый вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин. Впрочем, добавил эксперт, избиратели уже научились отличать законы от законопроектов, о которых рассказывают в предвыборный сезон и затем не реализуют. В связи с этим, считает Макаркин, большого ажиотажа вокруг инициатив коммунистов не будет.
С коллегой согласен политолог Алексей Чадаев: КПРФ «заранее отрабатывает повестку 2024 г., обозначая линию, которую они будут вести к марту следующего года». «Это способ самоактуализации в глазах собственного избирателя – мы не бездействовали и боролись за важное. Все остальные или не заметят, или припишут это «Единой России», – сказал «Ведомостям» глава фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. Тем более, говорит он, Трудовой кодекс «не особенно регулирует все реальные конфликтные ситуации».
Президентские выборы должны пройти 17 марта 2024 г. О выдвижении кандидатов на них заявляли три из пяти парламентских партий: ЛДПР, «Новые люди», КПРФ. Коммунисты за 30 лет ни разу не пропускали президентские выборы, но дважды – в 2004 и 2018 гг. – выдвигали в качестве кандидата не Зюганова, а сначала депутата-агрария Николая Харитонова, затем беспартийного предпринимателя, гендиректора совхоза им. Ленина Павла Грудинина. Афонин заявлял 27 февраля 2023 г., что Геннадий Зюганов – первый кандидат от партии на президентских выборах, но обсуждаются и другие предложения. До этого, в ноябре 2021 г., секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов на форуме специалистов политических профессий показывал презентацию, в которой среди возможных выдвиженцев от партии были первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин и губернатор Орловской области, член президиума ЦК Андрей Клычков.