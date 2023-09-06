Коммунисты планируют внести проекты Налогового и Трудового кодексов в осеннюю сессию

Президентские выборы должны пройти 17 марта 2024 г. О выдвижении кандидатов на них заявляли три из пяти парламентских партий: ЛДПР, «Новые люди», КПРФ. Коммунисты за 30 лет ни разу не пропускали президентские выборы, но дважды – в 2004 и 2018 гг. – выдвигали в качестве кандидата не Зюганова, а сначала депутата-агрария Николая Харитонова, затем беспартийного предпринимателя, гендиректора совхоза им. Ленина Павла Грудинина. Афонин заявлял 27 февраля 2023 г., что Геннадий Зюганов – первый кандидат от партии на президентских выборах, но обсуждаются и другие предложения. До этого, в ноябре 2021 г., секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов на форуме специалистов политических профессий показывал презентацию, в которой среди возможных выдвиженцев от партии были первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин и губернатор Орловской области, член президиума ЦК Андрей Клычков.