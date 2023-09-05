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Коммунисты после обвинений в «нетехнологичности» создали приложение «КПРФ ID»

Ведомости

Коммунисты представили партийное приложение – «цифровую экосистему» «КПРФ ID». Приложение презентовал депутат Мосгордумы, кандидат в мэры Москвы Леонид Зюганов 5 сентября. По его словам, идея для приложения родилась после 35 встреч с районными активистами, некоторые из которых говорили, что партия не очень технологична.

Сейчас в RuStore и в AppStore доступна пока только бета-версия приложения. В нем страница с новостями партии, федеральных и региональных политиков, есть возможность обращения к партийцам – сообщить о проблеме, предложить идею, задать вопрос депутату, рассказал Зюганов. По его словам, в ближайший месяц партийцы соберутся, чтобы обсудить будущее приложение.

Презентацию приложения совместили с отчетом о проведенной предвыборной кампании Леонида Зюганова. Он напомнил, что среди основных пунктов в его предвыборной программе – мораторий на строительство коммерческого жилья и перепрофилирование промышленных территорий, реновация в виде реконструкции, запрет на строительство в парках, остановка коммерциализации здравоохранения и др.

Выборы мэра Москвы пройдут 8-10 сентября. В них участвуют действующий мэр Москвы Сергей Собянин («Единая Россия»), Леонид Зюганов, вице-спикеры Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) и Владислав Даванков («Новые люди») и депутат Госдумы Дмитрий Гусев («Справедливая Россия»).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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