Коммунисты после обвинений в «нетехнологичности» создали приложение «КПРФ ID»

Сейчас в RuStore и в AppStore доступна пока только бета-версия приложения. В нем страница с новостями партии, федеральных и региональных политиков, есть возможность обращения к партийцам – сообщить о проблеме, предложить идею, задать вопрос депутату, рассказал Зюганов. По его словам, в ближайший месяц партийцы соберутся, чтобы обсудить будущее приложение.