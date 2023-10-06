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В Калининградскую область зашло первое судно через Севморпуть

Ведомости

Первое судно зашло в Калининградскую область через Северный морской путь (Севморпуть, СМП), сообщил губернатор региона Антон Алиханов в своем Telegram-канале.

«Сегодня в Калининградскую область пришло первое судно через Северный морской путь», – написал он.

Судно, уточнил Алиханов, следует из Шанхая, зайдя в Архангельск и теперь в Балтийск, точкой назначения является Санкт-Петербург. Губернатор отметил, что транспортные компании планируют сделать этот маршрут постоянным.

«Получается дешевле и быстрее, чем через Суэцкий канал», – резюмировал он.

Северный морской путь протяженностью 5600 км проходит от Мурманска до Владивостока вдоль российского побережья морей Северного Ледовитого и Тихого океанов. Навигация в восточном секторе Севморпути (от Таймыра до Берингова пролива) зимой невозможна без ледокольной проводки, толщина льда там достигает 3 м. В 2021 г. грузопоток на СМП составил 34,9 млн т. С 2019 по 2021 г. число рейсов увеличилось с 799 до 1627 в год, а грузопоток вырос на 11%. В 2022 г. по СМП было перевезено 34 млн т грузов.

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В прошлом году правительство утвердило план развития Северного морского пути до 2035 г. План включает в себя 150 мероприятий, которые входят в пять ключевых разделов: грузовая база, транспортная инфраструктура, грузовой и ледокольный флот, безопасность судоходства по Севморпути, а также управление и развитие судоходства по СМП. На реализацию плана выделено 1,8 трлн руб.

В июле этого года правительство расширило условия предоставления субсидий для компаний, выполняющих каботажные перевозки по СМП между портами Дальнего Востока и северо-запада России. 3 октября вопросы развития Севера и СМП обсуждались на совещании президента с постоянными членами Совета безопасности.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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