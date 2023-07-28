Правительство расширило субсидирование перевозок по Севморпути

Как развивается Севморпуть

Северный морской путь – перспективный транспортный коридор, круглогодичная навигация по которому позволит увеличить объемы экспорта сырьевых ресурсов в страны Восточной Азии и увеличить время северного завоза в районы Крайнего Севера. По плану развития СМП, утвержденному правительством в августе 2022 г., грузопоток по маршруту в 2024 г. должен составить 80 млн т, в 2030 г. – 150 млн т, в 2035 г. – 220 млн т. В 2022 г. по Севморпути было перевезено 34,12 млн т грузов. С 2018 г. инфраструктурным оператором СМП назначен «Росатом», в управлении которого находится атомный ледокольный флот ФГУП «Атомфлот». Вопросы нормативного регулирования, международной деятельности, контроля и надзора остаются в ведении Минтранса.