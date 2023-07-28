Правительство расширило субсидирование перевозок по Севморпути

Правительство расширило субсидирование перевозок по СевморпутиТеперь компенсации можно будет получить за заход в порты по пути следования
Правительство расширило условия предоставления субсидий для компаний, выполняющих каботажные перевозки по Северному морскому пути (СМП) между портами Дальнего Востока и Северо-Запада России. Соответствующее постановление кабинет министров опубликовал 28 июля.
Субсидированные тарифы на СМП, установленные для грузоотправителей, сейчас в 2-3 раза ниже коммерческих. Субсидии на компенсацию выпадающих доходов от льготных тарифов выделяет Миндальвостока.
Когда в 2022 г. вводился механизм субсидирования, обязательным условием было выполнение рейса между Большим портом Санкт-Петербург или портом Мурманска на западе страны и портом Восточный или Владивосток – на Дальнем Востоке. Теперь к этому списку добавили Архангельск на западе и Находку – на востоке. Также новые правила позволят компенсировать расходы оператора судна на заход в порты Диксон, Тикси, Певек, Петропавловск-Камчатский и Магадан по пути следования.
Кроме того, теперь на линиях можно использовать не только суда ледового класса Arc5, но и суда более низкого ледового класса Arc4, привлеченные по договору фрахта. Длина такого судна не должна превышать 180 м, оно должно быть оснащено как минимум двумя судовыми кранами грузоподъемностью от 30 т каждый, вмещать от 500 TEU (эквивалент 20-футового контейнера) и иметь возможность единовременно подключать от 50 и более 40-футовых рефрижераторных контейнеров дедвейтом от 8500 т.
В 2022 г. из федерального бюджета было выделено 560 млн руб. субсидий на перевозки по СМП. В феврале этого года замдиректора дирекции СМП «Росатома» Максим Кулинко говорил, что за счет загрузки атомного контейнеровоза «Севморпуть» удалось сэкономить 285 млн руб. бюджетных средств, которые будут использованы в 2023 г. дополнительно к 504 млн руб., заложенным на год в бюджете. Таким образом, общий объем субсидии на текущий год составит 789 млн руб.
Как развивается Севморпуть
Северный морской путь – перспективный транспортный коридор, круглогодичная навигация по которому позволит увеличить объемы экспорта сырьевых ресурсов в страны Восточной Азии и увеличить время северного завоза в районы Крайнего Севера. По плану развития СМП, утвержденному правительством в августе 2022 г., грузопоток по маршруту в 2024 г. должен составить 80 млн т, в 2030 г. – 150 млн т, в 2035 г. – 220 млн т. В 2022 г. по Севморпути было перевезено 34,12 млн т грузов. С 2018 г. инфраструктурным оператором СМП назначен «Росатом», в управлении которого находится атомный ледокольный флот ФГУП «Атомфлот». Вопросы нормативного регулирования, международной деятельности, контроля и надзора остаются в ведении Минтранса.
Всего в прошлом году атомным контейнеровозом «Севморпуть» выполнено два круговых рейса между Санкт-Петербургом и Владивостоком. В 2023 г. будет выполнено четыре таких рейса, передавал ТАСС со ссылкой на презентацию замминистра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Гаджимагомеда Гусейнова. В этом году планируется перевезти 20 000 т грузов по сравнению с 8500 т в 2022 г.
Источник «Ведомостей» в одной из российских судоходных компаний отмечает, что «Севморпуть» не имеет технической возможности заходить в порты Архангельска и Находки (из-за своих размеров: судно имеет 260 м длины при осадке в 11,8 м). «Судя по новым, расширенным критериям, субсидирование станет доступно какой-то из судоходных компаний, специализирующихся на перевозке контейнеров», — полагает он. Источник уточняет, что на Дальний Восток по СМП идет в основном габаритное оборудование, краны и техника, которые сложно перевезти по земле.
Представитель «Атомфлота» напомнил, что сейчас контейнеровоз «Севморпуть» завершает первый в году субсидируемый каботажный рейс по маршруту Санкт-Петербург – Восточный – Петропавловск-Камчатский – Мурманск. «В порту Петропавловска-Камчатского идут погрузочные работы. Планируется взять на борт 204 сорокафутовых рефрижераторных контейнера», – пояснил он.
Собеседник добавил, что в 2022 г. за первый круговой рейс «Севморпуть» перевез 2461 т, за второй – 6869 т, значительную часть груза составлял негабаритный груз: краны и металлоконструкции. Часть груза пришлась на морепродукты: из Мурманска на Камчатку доставлен мороженый краб компании «Антей», в обратном направлении – рыбопродукция «Норебо».
Всего в этом году запланировано три каботажных рейса, уточнил представитель «Атомфлота». Для второго рейса по маршруту Архангельск – Певек – Владивосток – Магадан – Петропавловск-Камчатский – Певек – Архангельск (10 августа – 23 октября) «Атомфлот» привлечет судно компании «ТК Северный Проект», которая была выбрана по итогам конкурса. Договор с ней будет подписан 7-9 августа. Третий рейс будет выполнен «Севморпутем» по маршруту Санкт-Петербург – Мурманск – Восточный – Петропавловск-Камчатский – Мурманск – Санкт-Петербург (8 октября – 3 декабря).
«Ведомости» направили запросы в Миндальвостока, группу FESCO и группу «Дело».
Директор консультационной компании «Гекон» Михаил Григорьев считает, что в ближайшие годы каботажные перевозки по СМП между портами Северо-Запада РФ и Дальнего Востока не смогут конкурировать с железнодорожными из-за своей сезонности. Но они эффективны, по мнению эксперта, для перевозки негабаритных грузов в летне-осеннюю навигацию.
«Компенсация расходов на заход в порты по пути следования может стать предпосылкой для создания действующей контейнерной линии. Время кругового рейса увеличится (за счет дополнительных пунктов следования), но позволит решить проблемы с доставкой грузов на прибрежные территории российской Арктики», — полагает эксперт.