Правительство выделило на расширение порта Певек более 27,5 млрд рублей

KAZ Minerals планирует построить две обогатительные фабрики на месторождении с общей мощностью переработки 70 млн т руды в год и объемом производства 400 000 т в медном эквиваленте. Ожидаемый год начала производства – 2027-й, общий объем частных инвестиций составляет 620 млрд руб. В распоряжении правительства не говорится, кто выступит частным инвестором, но ранее сообщалось, что KAZ Minerals вложит в строительство грузового терминала около 15 млрд руб.