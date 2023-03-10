Правительство выделило на расширение порта Певек более 27,5 млрд рублей

Правительство выделило на расширение порта Певек более 27,5 млрд рублейНа терминале будет отгружаться до 2 млн тонн металла с Баимского месторождения
«Там будут возведены грузовые причалы, гидротехнические сооружения, включая акваторию, подходной канал, дамба, а также необходимое навигационное оборудование. Инфраструктура позволит обеспечить установку дополнительных плавучих атомных энергоблоков, что даст возможность вывести на проектную мощность уникальное Баимское месторождение и отгружать на терминале до 2 млн т добываемых там металлов», – цитирует его пресс-служба правительства.
В ноябре 2022 г. губернатор Чукотки Роман Копин сообщал, что грузооборот порта Певек за 2022 г. увеличился на 35% и достиг 380 000 т. Порт принял 60 судов, на 17 больше, чем в 2021 г. Навигация в Певеке длится с 3 июля до 25 октября. Порт оснащен причалом длиной 500 м.
Из распоряжения правительства, подписанного Мишустиным 1 марта 2023 г., следует, что общий объем инвестиций в инфраструктуру составит 55,21 млрд руб. Оставшиеся 27,58 млрд руб. будут направлены в проект из внебюджетных источников.
Бюджетные средства разделены на две части: 17,26 млрд руб. будет направлено на строительство грузовых причалов, оставшиеся 10,37 млрд руб. – на инфраструктуру под модернизированный энергоблок плавучей атомной теплоэлектростанции (ПАТЭС, принадлежит «Росатому»), который обеспечит энергией разработку Баимского месторождения.
Баимское – одна из крупнейших в мире неосвоенных медных площадей. Месторождение «Песчанка» в пределах Баимской лицензионной площади имеет ресурсы JORC в размере 9,9 млн т меди и 16,6 млн унций золота. Казахстанская группа KAZ Minerals приобрела проект у консорциума инвесторов, включающего Романа Абрамовича и Александра Абрамова, в 2019 г. Сумма сделки составила $900 млн денежными средствами и акциями.
KAZ Minerals планирует построить две обогатительные фабрики на месторождении с общей мощностью переработки 70 млн т руды в год и объемом производства 400 000 т в медном эквиваленте. Ожидаемый год начала производства – 2027-й, общий объем частных инвестиций составляет 620 млрд руб. В распоряжении правительства не говорится, кто выступит частным инвестором, но ранее сообщалось, что KAZ Minerals вложит в строительство грузового терминала около 15 млрд руб.
Структура «Росатома» «Чукотатомэнерго» в июне 2022 г. начала строительство морского терминала с четырьмя плавучими энергоблоками (ПЭБ) для энергообеспечения Баимского ГОКа общей мощностью 318 МВт. Сами энергоблоки будут построены петербургским Балтийским заводом (входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК).
В рамках проекта Минтранс и Минфин направят бюджетные деньги в «Росатом», который назначен госзаказчиком строительства, следует из распоряжения правительства. Застройщиком выступит ФГУП «Гидрографическое предприятие», которое входит в «Росатом».
«Ведомости» направили запросы в правительство РФ, «Росатом» и KAZ Minerals.
Государственной частью инфраструктуры порта управляет филиал ФГУ «Администрация морских портов Чукотки», подконтрольное Минтрансу России. Оператором порта выступает частное АО «Морской ордена «Знак почета» торговый порт Певек». По данным «СПАРК-Интерфакса», в 2015 г. 99,9% акций порта принадлежало Марине Гончаровой, с 2016 г. данные о совладельцах не раскрываются. В 2021 г. прибыль оператора составила 88 млн руб. при выручке 766,7 млн руб.
Эксперты сходятся в том, что Певек будет играть важную роль на Северном морском пути (СМП). «С учетом того что «Росатом» прекрасно знает гидрологические условия Певека, строительство порта через госкорпорацию выглядит разумно», – говорит управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин. Он предполагает, что в Певеке будет построена новая причальная стенка, поэтому текущий оператор сможет «сохранить свои позиции» после окончания строительства.
Ведущий эксперт УК «Финам менеджмент» Дмитрий Баранов отмечает, что относительно мощности других портов СМП Певек «можно считать крупным». «Порт строился для обслуживания СМП, освоения Арктики, добычи различных полезных ископаемых, в частности олова», – говорит он.
Так как в акватории расположена ПАТЭС, «Росатом» будет следить за безопасностью, продолжает эксперт. Взаимодействие оператора и «Росатома», по его мнению, может быть взаимовыгодным, поскольку они оба заинтересованы в увеличении грузооборота порта. «Не исключено, что позже оператор порта может быть приобретен «Росатомом», – полагает Баранов.