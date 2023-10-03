Путин обсудил с членами Совбеза вопросы развития Севера
Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета Безопасности развитие Севера, сообщила пресс-служба Кремля.
«Мы поговорим сегодня о вопросах, связанных с развитием Севера. Это касается и Северного морского пути, континентального шельфа и некоторых других вопросов», – сказал Путин.
Президент предложил министру природных ресурсов Александру Козлову начать дискуссию. На оперативном совещании также присутствовали премьер-министр Михаил Мишустин, председатели Госдумы и Совфеда Вячеслав Володин и Валентина Матвиенко, руководители силовых ведомств, специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов и др.
В прошлом году правительство утвердило план развития Северного морского пути до 2035 г. План включает в себя 150 мероприятий, которые входят в пять ключевых разделов: грузовая база, транспортная инфраструктура, грузовой и ледокольный флот, безопасность судоходства по Севморпути, а также управление и развитие судоходства по СМП. На реализацию плана выделено 1,8 трлн руб.
В июле этого года правительство расширило условия предоставления субсидий для компаний, выполняющих каботажные перевозки по СМП между портами Дальнего Востока и Северо-Запада России