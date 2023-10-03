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Путин обсудил с членами Совбеза вопросы развития Севера

Ведомости

Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета Безопасности развитие Севера, сообщила пресс-служба Кремля.

«Мы поговорим сегодня о вопросах, связанных с развитием Севера. Это касается и Северного морского пути, континентального шельфа и некоторых других вопросов», – сказал Путин.

Президент предложил министру природных ресурсов Александру Козлову начать дискуссию. На оперативном совещании также присутствовали премьер-министр Михаил Мишустин, председатели Госдумы и Совфеда Вячеслав Володин и Валентина Матвиенко, руководители силовых ведомств, специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов и др.

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В прошлом году правительство утвердило план развития Северного морского пути до 2035 г. План включает в себя 150 мероприятий, которые входят в пять ключевых разделов: грузовая база, транспортная инфраструктура, грузовой и ледокольный флот, безопасность судоходства по Севморпути, а также управление и развитие судоходства по СМП. На реализацию плана выделено 1,8 трлн руб.

В июле этого года правительство расширило условия предоставления субсидий для компаний, выполняющих каботажные перевозки по СМП между портами Дальнего Востока и Северо-Запада России

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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