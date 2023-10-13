Новак: Россия направила Турции дорожную карту проекта газового хаба
Россия отправила Турции дорожную карту по проекту газового хаба. После ее подписания стартует реализация проекта. Об этом сообщил вице-премьер России Александр Новак в интервью RT Arabic.
Новак подчеркнул серьезность и перспективность этого проекта, суть которого – создание в Турции электронной площадки по торговле газом, «которая бы формировала цены, исходя из спроса и предложения в этом регионе». Несмотря на то что в регионе много поставщиков газа (Россия – крупнейший из них), потребителей тоже много. Основные – Турция и Европа.
«Поэтому очевидно, что там должна быть своя электронная биржа, электронная торговля, которая формирует ценовые котировки. Собственно, этот проект сейчас на стадии обсуждения», – сказал зампредседателя правительства (цитата по RT).
С идеей создания нового хаба для поставок российского газа выступил президент России Владимир Путин в октябре 2022 г. В том же месяце Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о достигнутых договоренностях. Позднее стало известно, что центр распределения газа в рамках проекта хаба будет находиться во Фракии – на северо-западе республики. Турция при этом намерена начать эксплуатацию газового хаба в течение года, сообщило в конце января минэнерго страны.