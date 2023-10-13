Новак: Россия направила Турции дорожную карту проекта газового хаба

Новак подчеркнул серьезность и перспективность этого проекта, суть которого – создание в Турции электронной площадки по торговле газом, «которая бы формировала цены, исходя из спроса и предложения в этом регионе». Несмотря на то что в регионе много поставщиков газа (Россия – крупнейший из них), потребителей тоже много. Основные – Турция и Европа.