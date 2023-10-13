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Новак: Россия направила Турции дорожную карту проекта газового хаба

Ведомости

Россия отправила Турции дорожную карту по проекту газового хаба. После ее подписания стартует реализация проекта. Об этом сообщил вице-премьер России Александр Новак в интервью RT Arabic.

Новак подчеркнул серьезность и перспективность этого проекта, суть которого – создание в Турции электронной площадки по торговле газом, «которая бы формировала цены, исходя из спроса и предложения в этом регионе». Несмотря на то что в регионе много поставщиков газа (Россия – крупнейший из них), потребителей тоже много. Основные – Турция и Европа.

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«Поэтому очевидно, что там должна быть своя электронная биржа, электронная торговля, которая формирует ценовые котировки. Собственно, этот проект сейчас на стадии обсуждения», – сказал зампредседателя правительства (цитата по RT).

С идеей создания нового хаба для поставок российского газа выступил президент России Владимир Путин в октябре 2022 г. В том же месяце Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о достигнутых договоренностях. Позднее стало известно, что центр распределения газа в рамках проекта хаба будет находиться во Фракии – на северо-западе республики. Турция при этом намерена начать эксплуатацию газового хаба в течение года, сообщило в конце января минэнерго страны.

Турция начала работать над предложенным Россией проектом газового хаба в апреле 2023 г.: парламент Турции начал процесс внесения поправок в законодательство. О создании хаба также говорили на встрече Путина и Эрдогана в Сочи 5 сентября.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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