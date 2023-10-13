ЦБ ожидает в июле-сентябре сопоставимого с I-II кварталами роста ВВП
Темпы роста российской экономики в III квартале с поправкой на сезонность будут близки к результатам I и II кварталов, заявил зампред Банка России Алексей Заботкин в интервью «Интерфаксу».
«Восстановительная фаза экономического роста завершилась к середине года. Тем не менее, экономический рост продолжается. По третьему кварталу, по всей видимости, мы получим темпы роста квартал к кварталу с поправкой на сезонность, близкие к тому, что наблюдались в первых двух кварталах», – рассказал он.
В IV квартале на фоне окончания восстановительного импульса темпы роста, вероятно, несколько замедлятся, предупредил Заботкин. Также скажутся последствия ужесточения денежно-кредитной политики, добавил он. В следующем году регулятор ожидает роста ВВП, но «более умеренного» по сравнению с текущим.
Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что ближайшие три года российская экономика будет расти темпами выше 2% в год. Силуанов отметил, что бюджетная политика реализуется исходя из «достаточно благоприятных» макроэкономических условий. В то же время нужно быть готовыми к различным сценариям, добавил он. Министр указал на «экономическую, финансовую фрагментацию, структурный дисбаланс» и санкции, которые западные страны продолжают вводить в отношении РФ.
22 сентября в ходе заседания правительства министр экономического развития Максим Решетников заявил, что рост ВВП России в 2023 г. составит 2,8%, в 2024 г. – 2,3%. В дальнейшем прогноз роста составит чуть более 2% в год. В конце августа Силуанов допускал рост российской экономики по итогам текущего года на 2,5% и выше.
В конце августа Росстат опубликовал доклад «Социально-экономическое положение России», в котором ВВП страны был отмечен ростом в 1,6% в первом полугодии 2023 г. Минэкономразвития в своем обзоре «О текущей ситуации» оценило рост ВВП за январь – июль в 2,1%, ранее ведомство оценивало рост в 1,4%.