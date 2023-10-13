Путин считает, что эффект от обязательной продажи экспортной выручки будет

«Есть основания полагать, что курс рубля колеблется в том числе и потому, что в достаточном объеме не возвращается валютная выручка для того, чтобы задействовать эту денежную массу на внутреннем рынке. Я не знаю, насколько это будет эффективно. На мой взгляд, эффект будет. 100%», – пояснил Путин, отвечая на вопрос, есть ли уверенность, что решение снизит волатильность на рынке.