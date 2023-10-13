Путин считает, что эффект от обязательной продажи экспортной выручки будет
Указ об обязательной продаже экспортной выручки был результатом компромисса между экспертами, эффект от него будет, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции в Бишкеке.
«Есть основания полагать, что курс рубля колеблется в том числе и потому, что в достаточном объеме не возвращается валютная выручка для того, чтобы задействовать эту денежную массу на внутреннем рынке. Я не знаю, насколько это будет эффективно. На мой взгляд, эффект будет. 100%», – пояснил Путин, отвечая на вопрос, есть ли уверенность, что решение снизит волатильность на рынке.
Есть разные подходы к решению проблемы, подписанный указ стал компромиссом между экспертами, так как позиции правительства, Банка России и администрации президента отличались, отметил Путин. «Безусловно логика в решении есть, но мы понимаем и угрозы. Поэтому ничто не вечно под луной, посмотрим, как это будет работать», – добавил он.
11 октября Путин подписал указ об обязательной продаже выручки в иностранной валюте, получаемой отдельными российскими экспортерами по внешнеторговым договорам. Цели нововведения – создать долговременные условия для повышения прозрачности и предсказуемости валютного рынка и снизить возможность для валютных спекуляций. В указе определен конкретный перечень из 43 экспортеров, относящихся к отраслям топливно-энергетического комплекса, черной и цветной металлургии, химической и лесной промышленности, зернового хозяйства, которых коснутся эти меры. Согласно документу, для этих компаний на полгода вводится обязательная репатриация и продажа валютной выручки на российском рынке.