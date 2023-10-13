Рябков назвал Россию самым надежным поставщиком энергоносителей

В августе «Ведомости» со ссылкой на исследования международной неправительственной организации Global Witness писали, что страны ЕС в 2023 г. намерены закупить рекордные объемы сжиженного природного газа (СПГ) из России, несмотря на стремление союза отказаться от российского топлива к 2027 г. Как отмечал аналитик ФГ «Финам» Сергей Кауфман, на фоне снижения поставок трубопроводного газа из России и ограниченного прироста мировых мощностей по производству СПГ в 2022–2023 гг. свободных мощностей на рынке СПГ сейчас нет, что и вынуждает ЕС продолжать покупать продукцию из России.