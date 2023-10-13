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Экономика

Рябков назвал Россию самым надежным поставщиком энергоносителей

Ведомости

Россия остается самым надежным поставщиком энергоносителей, заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков, пишет «Интерфакс».

«Нет более надежного поставщика энергоносителей во всех видах, чем РФ. В Вашингтоне это прекрасно знают», – сказал он. Как отметил замминистра, США занимаются «отражением циничного эгоистичного курса на создание для себя конкурентных преимуществ за счет интересов других».

Комментируя слова помощника министра энергетики США Джеффри Пайатта о ненадежности России как поставщика энергоносителей, Рябков заявил, что те, кто «слушает подобного рода комментарии из Вашингтона» действуют «себе в ущерб».

«Инфляционные процессы, перебои в поставках энергоносителей, соответственно, в энергоснабжении, ждут клиентов Вашингтона в полном объеме. Но им так, наверное, проще, им главное – выслужиться перед сюзереном, а интересы собственных граждан они могут перечеркнуть», – добавил он.

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11 октября президент России Владимир Путин на пленарном заседании Российской энергетической недели заявил, что энергосистема РФ сохранила стабильность, несмотря на санкции, а поставки энергоресурсов будут расширяться.

В августе «Ведомости» со ссылкой на исследования международной неправительственной организации Global Witness писали, что страны ЕС в 2023 г. намерены закупить рекордные объемы сжиженного природного газа (СПГ) из России, несмотря на стремление союза отказаться от российского топлива к 2027 г. Как отмечал аналитик ФГ «Финам» Сергей Кауфман, на фоне снижения поставок трубопроводного газа из России и ограниченного прироста мировых мощностей по производству СПГ в 2022–2023 гг. свободных мощностей на рынке СПГ сейчас нет, что и вынуждает ЕС продолжать покупать продукцию из России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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