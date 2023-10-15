Литва и Латвия стали главными поставщиками вина в Россию
В 2023 г. основными поставщиками вина в Россию стали Литва, Латвия и Грузия, свидетельствуют данные статистики международной торговли ООН Comtrade. На это обратили внимание «РИА Новости» и РБК.
Литва с начала года по июль экспортировала в Россию вино на сумму $126 млн. Объем поставок из этой страны, по данным Comtrade, вырос по сравнению с прошлым годом на треть. Из Грузии Россия импортировала вино на $112,1 млн, а поставки из Латвии достигли $79 млн.
На меньшую сумму – $72,7 млн – поставила бутылок с вином Италия. У других поставщиков показатели были значительно ниже: четвертая в списке Испания экспортировала своей продукции только на $20,8 млн. Следом идут Польша, Германия, Чили, Португалия и Армения. Согласно данным Comtrade, в текущем году Литва и Латвия покупали вина у Италии ($59,3 млн), Испании ($21 млн) и Германии ($14,1 млн).
В конце июля правительство РФ повысило пошлины на ввоз вина из недружественных стран с 12,5 до 20% (но не менее $1,5 за литр). Как отмечал тогда Минэк, эта мера является ответной на действия в отношении России со стороны таких государств. Пошлины вступили в силу с 1 августа.
«Коммерсантъ» после этого обратил внимание, что импорт всех вин в Россию в июле, за месяц до повышения пошлин на такую продукцию из недружественных стран, превысил 45,5 млн л. Объем июльских поставок вырос по сравнению с июнем на 17%, став в результате максимальным в этом году. Минэк сообщал, что рынок винной продукции после повышения пошлин будет насыщаться отечественными производителями и импортными поставками из дружественных и нейтральных стран. Импорт тихих вин из Чили за 2022 г. вырос в стоимостном выражении на 9%, из Армении – на 161%, отмечало министерство. Также вырос спрос на южноафриканские вина.
По данным грузинской статистики, экспорт вина из Грузии в Россию за период с января по июнь 2023 г. составил 29 991 т, что на 39,51% превышает показатель за тот же период в 2022 г.