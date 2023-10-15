Литва и Латвия стали главными поставщиками вина в Россию

«Коммерсантъ» после этого обратил внимание, что импорт всех вин в Россию в июле, за месяц до повышения пошлин на такую продукцию из недружественных стран, превысил 45,5 млн л. Объем июльских поставок вырос по сравнению с июнем на 17%, став в результате максимальным в этом году. Минэк сообщал, что рынок винной продукции после повышения пошлин будет насыщаться отечественными производителями и импортными поставками из дружественных и нейтральных стран. Импорт тихих вин из Чили за 2022 г. вырос в стоимостном выражении на 9%, из Армении – на 161%, отмечало министерство. Также вырос спрос на южноафриканские вина.