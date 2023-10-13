«Коммерсантъ»: кабмин может продлить повышенные пошлины на вино

«Коммерсантъ» со ссылкой на данные участников рынка пишет, что в августе 2023 г. импорт всех вин сократился на 30% год к году и на 32,5% к июлю, до 30,7 млн л. В частности, поставки тихих и игристых вин из Италии в августе уменьшились на 45% год к году,до 8,41 млн л, из Испании – на 38% до 3,86 млн л, из Франции – на 25% до 2,36 млн л.