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«Коммерсантъ»: кабмин может продлить повышенные пошлины на вино

Ведомости

Правительство планирует продлить повышенные импортные пошлины на вино из недружественных стран. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, близкий к кабмину.

Собеседник утверждает, что решение об этом фактически уже принято. Аналогичной информацией располагает источник газеты в крупной алкогольной компании. В Минэке «Коммерсанту» комментарий не предоставили.

Собеседник, близкий к правительству, заявил, что также обсуждается повышение импортных пошлин на пиво из ряда стран. В то же время в кабмине видят риски ответного осложнения поставок хмеля в РФ.

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С 1 августа правительство повысило импортные пошлины на вина из США, стран ЕС, Австралии и других недружественных государств почти в два раза – с 12,5% до 20%, но не менее $1,5 за 1 л. Мера была введена до конца 2023 г. В июле Минэк рассчитывал, что рынок винной продукции после повышения пошлин будет насыщаться отечественными производителями и импортными поставками из дружественных и нейтральных стран.

«Коммерсантъ» со ссылкой на данные участников рынка пишет, что в августе 2023 г. импорт всех вин сократился на 30% год к году и на 32,5% к июлю, до 30,7 млн л. В частности, поставки тихих и игристых вин из Италии в августе уменьшились на 45% год к году,до 8,41 млн л, из Испании – на 38% до 3,86 млн л, из Франции – на 25% до 2,36 млн л. 

В то же время за первые восемь месяцев 2023 г. в Россию поставили 282,55 млн л вина, что на 28% больше, чем годом ранее. Среди импортированных тихих вин доля грузинской продукции составила 19,4%. Еще 18,4% импорта пришлось на Италию, а 16,9% – на Испанию. В поставках игристых вин без учета шампанского 71,5% заняла Италия.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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