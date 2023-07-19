Экспорт вина из Грузии в Россию вырос почти на 40%

Импорт товаров из России в Грузию в первом полугодии вырос до $927,2 млн, что на 31,19% больше по сравнению с показателем 2022 года – $706,8 млн. Нефти и нефтепродуктов было импортировано 462,3 тыс. тонн, что на 133% больше, чем в январе-июне 2022 года – 198,4 тыс. тонн.