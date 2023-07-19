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Бизнес

Экспорт вина из Грузии в Россию вырос почти на 40%

Ведомости

Экспорт вина из Грузии в Россию за период с января по июнь 2023 г. составил 29,991 тыс. тонн, что на 39,51% превышает показатель за тот же период в 2022 г. Стоимость экспорта составила $81,8 млн. Такие данные приводит Национальная служба статистики Грузии.

В аналогичные период прошлого года Грузия экспортировала 21,497 тыс. тонн на сумму $57,8 млн.

Грузия также увеличила экспорт легковых автомобилей в Россию. Он за первое полугодие составил около 3,78 тыс. на сумму $52,5 млн. В аналогичный период 2022 года Грузия экспортировала в два раза меньше – 1,25 тыс. автомобилей на сумму $14,03 млн. Примерно в два раза выросли объемы поставки минеральной воды, составив более 103,5 тыс. тонн.

Импорт товаров из России в Грузию в первом полугодии вырос до $927,2 млн, что на 31,19% больше по сравнению с показателем 2022 года – $706,8 млн. Нефти и нефтепродуктов было импортировано 462,3 тыс. тонн, что на 133% больше, чем в январе-июне 2022 года – 198,4 тыс. тонн.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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