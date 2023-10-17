Аналитики ЦБ сообщили о новом импульсе роста экономики РФ в сентябре
Экономика России получила новый импульс роста в сентябре, говорится в бюллетене аналитиков ЦБ «О чем говорят тренды».
«Судя по оперативным данным, в сентябре российская экономика получила новый импульс роста, частично связанный с возросшей рублевой выручкой экспортеров», – говорится в материалах.
Аналитики подчеркивают, что ужесточение кредитно-денежной политики пока не оказало существенного влияния на ключевые показатели экономической активности. При этом на фоне продолжающегося активного расширения корпоративного и розничного кредитования дополнительно подогревается внутренний спрос. Устойчивости показателя также способствует рост реальных зарплат, вызванный повышенным спросом на труд и «ограниченными возможностями его удовлетворения».
За счет высокого внутреннего спроса обеспечивается экономический рост со стороны торговли и обрабатывающей промышленности. В добыче происходит стабилизация благодаря увеличению поставок природного газа, которые компенсируют ограничение нефтяного экспорта.
Ранее зампред Банка России Алексей Заботкин заявил, что темпы роста российской экономики в III квартале с поправкой на сезонность будут близки к результатам I и II кварталов. В IV квартале на фоне окончания восстановительного импульса темпы роста, вероятно, несколько замедлятся, предупредил он.
Министр финансов РФ Антон Силуанов в свою очередь отмечал, что ближайшие три года российская экономика будет расти темпами выше 2% в год. Силуанов отметил, что бюджетная политика реализуется исходя из «достаточно благоприятных» макроэкономических условий. В то же время нужно быть готовыми к различным сценариям, добавил он. Министр указал на «экономическую, финансовую фрагментацию, структурный дисбаланс» и санкции, которые западные страны продолжают вводить в отношении РФ.
22 сентября в ходе заседания правительства министр экономического развития Максим Решетников заявил, что рост ВВП России в 2023 г. составит 2,8%, в 2024 г. – 2,3%. В дальнейшем прогноз роста составит чуть более 2% в год. В конце августа Силуанов допускал рост российской экономики по итогам текущего года на 2,5% и выше.