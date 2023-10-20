ЦБ понизил официальный курс доллара на 21-23 октября до 95,9 рублей
Банк России понизил официальный курс доллара на 21-23 октября до 95,9 руб., что на 1 руб. 40 коп. ниже сегодняшнего показателя, следует из данных регулятора.
Официальный курс евро понижен на 1 руб. 19 коп. до 101,42 руб., а юаня – на 18 коп. до 13,06 руб.
Курс доллара на Мосбирже по состоянию на 17:25 мск составил 95,51 руб. (-1,58%), а евро – 101,01 руб. (-1,73%).
Как писали ранее «Ведомости», ЦБ выделил пять факторов, которые помогают стабилизировать курс рубля. В их числе повышение ставки, отказ от покупок иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила, разработка механизма конвертации нацвалют, используемых во внешних расчетах, новая экспортная пошлина, привязанная к курсу, а также продажи валюты в рамках зеркалирования инвестиций из ФНБ.
11 октября стало известно, что президент РФ Владимир Путин подписал указ об обязательной продаже выручки в иностранной валюте, получаемой отдельными российскими экспортерами по внешнеторговым договорам. Цели нововведения – создать долговременные условия для повышения прозрачности и предсказуемости валютного рынка и снизить возможность для валютных спекуляций.
Согласно прогнозу социально-экономического развития на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 гг., к концу 2023 г. рубль укрепится на отметке 94 руб./$, в 2024–2026 гг. – на уровне 90-92 руб./$. Ожидается, что рост инфляции к концу 2024 г. замедлится до 4,5%, а в 2025 г. выйдет на уровень 4%.