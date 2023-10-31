Российские банки зафиксировали падение спроса на льготную ипотеку на 10%

В Росбанке заявили, что объем всех выданных жилищных кредитов в первые три недели октября был более чем на 25% ниже, чем за тот же период в сентябре. Главный аналитик управления ипотечных продуктов «Росбанк Дом» Ирина Бабина уточнила, что на 25 октября банк выдал 1600 займов по госпрограммам на 8,8 млрд руб., что на 20% и 19% меньше показателя за аналогичный период сентября соответственно.