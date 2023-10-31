Российские банки зафиксировали падение спроса на льготную ипотеку на 10%
В России спрос на льготную ипотеку упал на 10%. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на крупные банки.
По данным Газпромбанка, запрос на льготные программы с начала октября сократился на 10% относительно сентября. Заметнее всего падает популярность «Семейной ипотеки». Там пояснили, что это связано с увеличением минимального первоначального взноса и ростом ставок на фоне повышения ключевой ставки ЦБ до 15%.
Снижение спроса на льготную ипотеку на 10% отметили и в «Абсолют банке». В ВТБ конкретных цифр не назвали, но заявили, что с 1 по 24 октября клиенты оформили меньше заявок и провели меньше сделок, чем за тот же период в сентябре. Наибольшее падение наблюдается среди льготных программ, добавили в банке.
В Росбанке заявили, что объем всех выданных жилищных кредитов в первые три недели октября был более чем на 25% ниже, чем за тот же период в сентябре. Главный аналитик управления ипотечных продуктов «Росбанк Дом» Ирина Бабина уточнила, что на 25 октября банк выдал 1600 займов по госпрограммам на 8,8 млрд руб., что на 20% и 19% меньше показателя за аналогичный период сентября соответственно.
Замедление выдач по льготным программам подтвердил руководитель аналитического центра корпорации «Дом.РФ» Михаил Гольдберг. Он пояснил, что это связано с модификацией условий по программам с господдержкой и ужесточение регулирования со стороны ЦБ. В частности, речь идет о повышении с 1 октября надбавок при выдаче кредитов на новостройки с низким первоначальным взносом и высокой долговой нагрузкой.
В то же время зампредседателя правления банка «Дом.РФ» Алексей Косяков заявил, что спрос на льготную ипотеку в октябре оставался таким же высоким, как и в сентябре. По состоянию на 23 октября было выдано 2800 займов на сумму 15 млрд руб., уточнил он.
В Совкомбанке зафиксировали рост интереса к льготным программам на 9%. В Промсвязьбанке и крымском РНКБ также заявили о стабильном интересе к льготной ипотеке.
27 октября совет директоров Банка России в четвертый раз подряд повысил ключевую ставку – сразу на 2 п. п. до 15%. Необходимость ужесточения денежно-кредитной политики в ЦБ объяснили усилением текущего инфляционного давления и тем, что оно складывается выше ожиданий регулятора.
Кроме того, в середине сентября правительство повысило минимальный размер первоначального взноса по льготной ипотеке с 15 до 20%. Кроме того, была снижена на 0,5 п. п. предельная величина субсидии кредитным организациям.