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Экономика

Российские банки зафиксировали падение спроса на льготную ипотеку на 10%

Ведомости

В России спрос на льготную ипотеку упал на 10%. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на крупные банки. 

По данным Газпромбанка, запрос на льготные программы с начала октября сократился на 10% относительно сентября. Заметнее всего падает популярность «Семейной ипотеки». Там пояснили, что это связано с увеличением минимального первоначального взноса и ростом ставок на фоне повышения ключевой ставки ЦБ до 15%.

Снижение спроса на льготную ипотеку на 10% отметили и в «Абсолют банке». В ВТБ конкретных цифр не назвали, но заявили, что с 1 по 24 октября клиенты оформили меньше заявок и провели меньше сделок, чем за тот же период в сентябре. Наибольшее падение наблюдается среди льготных программ, добавили в банке.

В Росбанке заявили, что объем всех выданных жилищных кредитов в первые три недели октября был более чем на 25% ниже, чем за тот же период в сентябре. Главный аналитик управления ипотечных продуктов «Росбанк Дом» Ирина Бабина уточнила, что на 25 октября банк выдал 1600 займов по госпрограммам на 8,8 млрд руб., что на 20% и 19% меньше показателя за аналогичный период сентября соответственно.

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Замедление выдач по льготным программам подтвердил руководитель аналитического центра корпорации «Дом.РФ» Михаил Гольдберг. Он пояснил, что это связано с модификацией условий по программам с господдержкой и ужесточение регулирования со стороны ЦБ. В частности, речь идет о повышении с 1 октября надбавок при выдаче кредитов на новостройки с низким первоначальным взносом и высокой долговой нагрузкой.

В то же время зампредседателя правления банка «Дом.РФ» Алексей Косяков заявил, что спрос на льготную ипотеку в октябре оставался таким же высоким, как и в сентябре. По состоянию на 23 октября было выдано 2800 займов на сумму 15 млрд руб., уточнил он. 

В Совкомбанке зафиксировали рост интереса к льготным программам на 9%. В Промсвязьбанке и крымском РНКБ также заявили о стабильном интересе к льготной ипотеке. 

27 октября совет директоров Банка России в четвертый раз подряд повысил ключевую ставку – сразу на 2 п. п. до 15%. Необходимость ужесточения денежно-кредитной политики в ЦБ объяснили усилением текущего инфляционного давления и тем, что оно складывается выше ожиданий регулятора.

Кроме того, в середине сентября правительство повысило минимальный размер первоначального взноса по льготной ипотеке с 15 до 20%. Кроме того, была снижена на 0,5 п. п. предельная величина субсидии кредитным организациям.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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