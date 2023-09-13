Правительство повысило первоначальный взнос по льготной ипотеке

Взнос по ипотеке с господдержкой не зависит от вида программы, ранее его минимальный размер составлял 15% от суммы сделки. Ипотека в этом году продолжила расти высокими темпами. Портфель жилищных кредитов, по данным ЦБ, увеличился за первые семь месяцев 2023 г. на 15% до 15,9 трлн руб.