Правительство повысило первоначальный взнос по льготной ипотеке
Минимальный размер первоначального взноса по ипотеке с государственной поддержкой увеличен с 15% до 20%, следует из постановления правительства РФ, опубликованного на портале правовой информации.
«Размер кредита <...> составляет не более 80% стоимости приобретаемого (строящегося) жилого помещения», – говорится в документе.
Уточняется, что это относится к кредитным договорам, заключенным со дня вступления в силу постановления. Кроме того, постановление снижает на 0,5 п. п. предельную величину субсидии кредитным организациям. Документ датирован 9 сентября, а опубликован 12 сентября.
5 сентября директор департамента финансовой политики ведомства Иван Чебесков заявил об обсуждении в Минфине изменений условий по ипотечному кредитованию с господдержкой, включая повышение первоначального взноса до 20%. О планах повысить с 15 до 20% первоначальный взнос по ипотеке с господдержкой ранее сообщил «Ведомостям» знакомый с обсуждением источник.
Взнос по ипотеке с господдержкой не зависит от вида программы, ранее его минимальный размер составлял 15% от суммы сделки. Ипотека в этом году продолжила расти высокими темпами. Портфель жилищных кредитов, по данным ЦБ, увеличился за первые семь месяцев 2023 г. на 15% до 15,9 трлн руб.