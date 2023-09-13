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Финансы

Правительство повысило первоначальный взнос по льготной ипотеке

Ведомости

Минимальный размер первоначального взноса по ипотеке с государственной поддержкой увеличен с 15% до 20%, следует из постановления правительства РФ, опубликованного на портале правовой информации.

«Размер кредита <...> составляет не более 80% стоимости приобретаемого (строящегося) жилого помещения», – говорится в документе.

Уточняется, что это относится к кредитным договорам, заключенным со дня вступления в силу постановления. Кроме того, постановление снижает на 0,5 п. п. предельную величину субсидии кредитным организациям. Документ датирован 9 сентября, а опубликован 12 сентября.

5 сентября директор департамента финансовой политики ведомства Иван Чебесков заявил об обсуждении в Минфине изменений условий по ипотечному кредитованию с господдержкой, включая повышение первоначального взноса до 20%. О планах повысить с 15 до 20% первоначальный взнос по ипотеке с господдержкой ранее сообщил «Ведомостям» знакомый с обсуждением источник.

Взнос по ипотеке с господдержкой не зависит от вида программы, ранее его минимальный размер составлял 15% от суммы сделки. Ипотека в этом году продолжила расти высокими темпами. Портфель жилищных кредитов, по данным ЦБ, увеличился за первые семь месяцев 2023 г. на 15% до 15,9 трлн руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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