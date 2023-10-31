Мишустин заявил о росте ВВП на 2,8% с января по сентябрь

С января по сентябрь выпуск промышленных товаров увеличился более чем на 3%. Локомотивом в этом секторе выступает обрабатывающая промышленность, показавшая рост 7% с января по сентябрь. В машиностроительной отрасли рост составил свыше 22%. Вместе с химической и металлургической отраслями он составляет почти 90% расширения выпуска обрабатывающих производств. С начала года до середины октября ненефтегазовые поступления увеличились почти на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2022 г.