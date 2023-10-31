Мишустин заявил о росте ВВП на 2,8% с января по сентябрь
По предварительной оценке, ВВП России за девять месяцев 2023 г. вырос на 2,8%, в сентябре рост в годовом выражении превысил 5%. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании по экономическим вопросам.
По словам Мишустина, уже к середине года экономика практически полностью восстановилась до докризисного уровня. Некоторый спад еще сохраняется в нефтегазовом секторе. Этой сфере требуется больше времени для переориентировки поставок и договоренностей с новыми покупателями и рынками сбыта.
С января по сентябрь выпуск промышленных товаров увеличился более чем на 3%. Локомотивом в этом секторе выступает обрабатывающая промышленность, показавшая рост 7% с января по сентябрь. В машиностроительной отрасли рост составил свыше 22%. Вместе с химической и металлургической отраслями он составляет почти 90% расширения выпуска обрабатывающих производств. С начала года до середины октября ненефтегазовые поступления увеличились почти на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2022 г.
Глава кабмина отметил, что период адаптации к внешним вызовам в основном пройден. По итогам 2023 г. ожидается рост российской экономики.
27 сентября Банк России повысил прогноз по росту ВВП страны в 2023 г. с 1,5-2,2% до 2,2–2,7%. 22 сентября в ходе заседания правительства министр экономического развития Максим Решетников заявил, что рост ВВП России в 2023 г. составит 2,8%, в 2024 г. – 2,3%. В дальнейшем прогноз роста составит чуть более 2% в год. В конце августа Силуанов допускал рост российской экономики по итогам текущего года на 2,5% и выше.