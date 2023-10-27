ЦБ повысил прогноз по росту экономики России
Банк России повысил прогноз по росту ВВП страны в 2023 г. с 1,5-2,2% до 2,2–2,7%. Об этом говорится в сообщении регулятора по итогам заседания совета директоров, на котором он повысил ключевую ставку до 15%.
«В базовом сценарии Банк России прогнозирует, что темп прироста ВВП составит 2,2–2,7% в 2023 г., 0,5–1,5% в 2024 г., 1,0–2,0% в 2025 г. и 1,5–2,5% в 2026 г.», – говорится в сообщении.
Регулятор также указал на ускорение роста экономической активности. За счет высокого внутреннего спроса увеличивается отклонение экономики вверх от траектории сбалансированного роста, что усиливает, в свою очередь, устойчивое инфляционное давление. Уверенный рост внутреннего спроса обусловлен расширением частного спроса при высоком государственном спросе и «ожидаемом дополнительном увеличении бюджетного стимула».
22 сентября в ходе заседания правительства министр экономического развития Максим Решетников заявил, что рост ВВП России в 2023 г. составит 2,8%, в 2024 г. – 2,3%. В дальнейшем прогноз роста составит чуть более 2% в год. В конце августа Силуанов допускал рост российской экономики по итогам текущего года на 2,5% и выше.
Ранее зампред Банка России Алексей Заботкин заявил, что темпы роста российской экономики в III квартале с поправкой на сезонность будут близки к результатам I и II кварталов. В IV квартале на фоне окончания восстановительного импульса темпы роста, вероятно, несколько замедлятся, предупредил он.
Министр финансов РФ Антон Силуанов, в свою очередь, отмечал, что ближайшие три года российская экономика будет расти темпами выше 2% в год. Силуанов отметил, что бюджетная политика реализуется исходя из «достаточно благоприятных» макроэкономических условий. Опрошенные ЦБ экономисты повысили прогноз роста ВВП РФ по итогам года с 2,3% до 2,5%.