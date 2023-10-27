Газета
Экономика

ЦБ повысил прогноз по росту экономики России

Ведомости

Банк России повысил прогноз по росту ВВП страны в 2023 г. с 1,5-2,2% до 2,2–2,7%. Об этом говорится в сообщении регулятора по итогам заседания совета директоров, на котором он повысил ключевую ставку до 15%.

«В базовом сценарии Банк России прогнозирует, что темп прироста ВВП составит 2,2–2,7% в 2023 г., 0,5–1,5% в 2024 г., 1,0–2,0% в 2025 г. и 1,5–2,5% в 2026 г.», – говорится в сообщении.

Регулятор также указал на ускорение роста экономической активности. За счет высокого внутреннего спроса увеличивается отклонение экономики вверх от траектории сбалансированного роста, что усиливает, в свою очередь, устойчивое инфляционное давление. Уверенный рост внутреннего спроса обусловлен расширением частного спроса при высоком государственном спросе и «ожидаемом дополнительном увеличении бюджетного стимула».

22 сентября в ходе заседания правительства министр экономического развития Максим Решетников заявил, что рост ВВП России в 2023 г. составит 2,8%, в 2024 г. – 2,3%. В дальнейшем прогноз роста составит чуть более 2% в год. В конце августа Силуанов допускал рост российской экономики по итогам текущего года на 2,5% и выше.

Ранее по теме: ЦБ повысил ключевую ставку до 15%

Ранее зампред Банка России Алексей Заботкин заявил, что темпы роста российской экономики в III квартале с поправкой на сезонность будут близки к результатам I и II кварталов. В IV квартале на фоне окончания восстановительного импульса темпы роста, вероятно, несколько замедлятся, предупредил он.

Министр финансов РФ Антон Силуанов, в свою очередь, отмечал, что ближайшие три года российская экономика будет расти темпами выше 2% в год. Силуанов отметил, что бюджетная политика реализуется исходя из «достаточно благоприятных» макроэкономических условий. Опрошенные ЦБ экономисты повысили прогноз роста ВВП РФ по итогам года с 2,3% до 2,5%.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных