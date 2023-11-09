Газета
Бизнес

Правительство увеличило субсидируемую скидку на закупку сельскохозтехники до 20%

Ведомости

Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал постановление об увеличении субсидируемой скидки на закупку сельскохозтехники для аграриев Дальнего Востока и четырех новых регионов. Документ опубликован на сайте кабмина.

Размер скидки для сельхозпроизводителей Дальнего Востока вырастет с 15 до 20%. Для Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской, Калининградской областей, Крыма и регионов Сибирского федерального округа скидка составит 15%. Для остальных субъектов РФ – 10%. Планируется, что такая мера позволит нивелировать расходы на транспортировку техники в отдаленные регионы.

«Рассчитываем, что принятое решение поможет повысить конкурентоспособность сельхозпроизводителей и машиностроителей, сократит их зависимость от импортных закупок, а наши граждане будут обеспечены качественными продуктами питания», – заявил Мишустин на заседании правительства 9 ноября.

Не слухи, а факты: читайте в Telegram-канале «Ведомостей»

Всего на обеспечение отрасли сельскохозяйственной техникой в 2023 г. потратят 8 млрд руб.

«Уже в ближайшие два месяца в регионы планируется поставить почти 6000 российских и белорусских тракторов. Аграрии смогут приобретать их по фиксированным ценам со скидками, которые позволят им сэкономить до одной пятой от рыночной стоимости изделия. Компенсироваться эти средства будут из федерального бюджета», – добавил Мишустин.

Механизм субсидирования скидки на приобретение сельхозтехники правительство запустило в 2013 г. Мера распространяется на тракторы, комбайны, косилки, опрыскиватели, культиваторы. Механизм создан не только для поддержки аграриев, но производителей техники, помогая им нарастить объемы продаж.

В июне ассоциация «Росспецмаш», которая объединяет 240 компаний-производителей отечественной сельскохозяйственной и другой спецтехники и оборудования, попросила правительство РФ предоставить предприятиям сектора льготы, аналогичные действующим для IT-компаний. Соответствующее письмо было направлено на имя Мишустина. Речь шла о предоставлении льгот по страховым взносам и налогам.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных