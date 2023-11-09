Правительство увеличило субсидируемую скидку на закупку сельскохозтехники до 20%
Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал постановление об увеличении субсидируемой скидки на закупку сельскохозтехники для аграриев Дальнего Востока и четырех новых регионов. Документ опубликован на сайте кабмина.
Размер скидки для сельхозпроизводителей Дальнего Востока вырастет с 15 до 20%. Для Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской, Калининградской областей, Крыма и регионов Сибирского федерального округа скидка составит 15%. Для остальных субъектов РФ – 10%. Планируется, что такая мера позволит нивелировать расходы на транспортировку техники в отдаленные регионы.
«Рассчитываем, что принятое решение поможет повысить конкурентоспособность сельхозпроизводителей и машиностроителей, сократит их зависимость от импортных закупок, а наши граждане будут обеспечены качественными продуктами питания», – заявил Мишустин на заседании правительства 9 ноября.
Всего на обеспечение отрасли сельскохозяйственной техникой в 2023 г. потратят 8 млрд руб.
«Уже в ближайшие два месяца в регионы планируется поставить почти 6000 российских и белорусских тракторов. Аграрии смогут приобретать их по фиксированным ценам со скидками, которые позволят им сэкономить до одной пятой от рыночной стоимости изделия. Компенсироваться эти средства будут из федерального бюджета», – добавил Мишустин.
Механизм субсидирования скидки на приобретение сельхозтехники правительство запустило в 2013 г. Мера распространяется на тракторы, комбайны, косилки, опрыскиватели, культиваторы. Механизм создан не только для поддержки аграриев, но производителей техники, помогая им нарастить объемы продаж.
В июне ассоциация «Росспецмаш», которая объединяет 240 компаний-производителей отечественной сельскохозяйственной и другой спецтехники и оборудования, попросила правительство РФ предоставить предприятиям сектора льготы, аналогичные действующим для IT-компаний. Соответствующее письмо было направлено на имя Мишустина. Речь шла о предоставлении льгот по страховым взносам и налогам.