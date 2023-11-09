Правительство увеличило субсидируемую скидку на закупку сельскохозтехники до 20%

«Уже в ближайшие два месяца в регионы планируется поставить почти 6000 российских и белорусских тракторов. Аграрии смогут приобретать их по фиксированным ценам со скидками, которые позволят им сэкономить до одной пятой от рыночной стоимости изделия. Компенсироваться эти средства будут из федерального бюджета», – добавил Мишустин.