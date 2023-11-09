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Экономика

Правительство направит дополнительные 95 млрд рублей на льготные ипотеки

Ведомости

Правительство направит дополнительные 95 млрд руб. на поддержку ипотечных программ. Около 46 млрд из них пойдут на семейную ипотеку, 41 млрд – на льготную ипотеку, еще почти 8 млрд – на дальневосточную. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на очередном заседании кабмина.

«Такая помощь позволит еще большему числу наших граждан приобрести квартиру в новостройке, частный дом или участок для его возведения», – подчеркнул Мишустин.

Всего по итогам 2023 г. в рамках этих программ планируется предоставить около 700 000 кредитов. Всего за время их действия выдано свыше 2 млн займов на сумму более 8,5 трлн руб.

Кабмин увеличил минимальный первый взнос по ипотеке с господдержкой до 20%

В сентябре 2023 г. выдачи по льготным ипотечным программам достигли максимума за всю историю их существования, несмотря на повышение первоначального взноса с 15 до 20%. Выдачи по льготной ипотеке составили 60% от общего количества ипотечных кредитов. По наблюдениям Центробанка, спрос на льготную ипотеку подогревали повышение ставок по несубсидируемым кредитам, а также опасение скорого сворачивания или значительного ужесточения условий программы. Также спрос могли стимулировать опасения роста инфляции.

12 сентября на фоне продолжающегося роста объема ипотечных кредитов кабмин повысил минимальный размер первоначального взноса по ипотеке с господдержкой с 15 до 20%, а также уменьшил на 0,5 п. п. максимальный объем субсидий для банков, которые выдают ипотеку по льготным государственным программам.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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