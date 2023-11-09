Правительство направит дополнительные 95 млрд рублей на льготные ипотеки

В сентябре 2023 г. выдачи по льготным ипотечным программам достигли максимума за всю историю их существования, несмотря на повышение первоначального взноса с 15 до 20%. Выдачи по льготной ипотеке составили 60% от общего количества ипотечных кредитов. По наблюдениям Центробанка, спрос на льготную ипотеку подогревали повышение ставок по несубсидируемым кредитам, а также опасение скорого сворачивания или значительного ужесточения условий программы. Также спрос могли стимулировать опасения роста инфляции.