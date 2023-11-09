Правительство направит дополнительные 95 млрд рублей на льготные ипотеки
Правительство направит дополнительные 95 млрд руб. на поддержку ипотечных программ. Около 46 млрд из них пойдут на семейную ипотеку, 41 млрд – на льготную ипотеку, еще почти 8 млрд – на дальневосточную. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на очередном заседании кабмина.
«Такая помощь позволит еще большему числу наших граждан приобрести квартиру в новостройке, частный дом или участок для его возведения», – подчеркнул Мишустин.
Всего по итогам 2023 г. в рамках этих программ планируется предоставить около 700 000 кредитов. Всего за время их действия выдано свыше 2 млн займов на сумму более 8,5 трлн руб.
В сентябре 2023 г. выдачи по льготным ипотечным программам достигли максимума за всю историю их существования, несмотря на повышение первоначального взноса с 15 до 20%. Выдачи по льготной ипотеке составили 60% от общего количества ипотечных кредитов. По наблюдениям Центробанка, спрос на льготную ипотеку подогревали повышение ставок по несубсидируемым кредитам, а также опасение скорого сворачивания или значительного ужесточения условий программы. Также спрос могли стимулировать опасения роста инфляции.
12 сентября на фоне продолжающегося роста объема ипотечных кредитов кабмин повысил минимальный размер первоначального взноса по ипотеке с господдержкой с 15 до 20%, а также уменьшил на 0,5 п. п. максимальный объем субсидий для банков, которые выдают ипотеку по льготным государственным программам.