Минсельхоз поддержал повышение штрафов за нарушения в применении пестицидов
Министерство сельского хозяйства России одобрило законопроект, предполагающий увеличение размера штрафов за нарушение при использовании пестицидов в сельском хозяйстве. Об этом в ходе совещания при Совете Федерации рассказал директор департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Минсельхоза Роман Некрасов, пишет «Прайм».
«Мы поддержали законопроект по поводу увеличения размера штрафов. Мы считаем, что на самом деле в КоАП нужно вносить изменения и увеличивать ответственность недобросовестных лиц, которые применяют пестициды в сельском хозяйстве и не соблюдают регламенты их применения. Если кто-то превышает дозировки, работает не в те сроки, работает не в тех границах, то штрафы нужно увеличивать и увеличивать кратно», – заявил Некрасов.
Директор департамента уточнил, что к разработке регламентов привлекаются крупнейшие научно-исследовательские институты. По его мнению, это гарантирует отсутствие ущерба объектам животного или растительного мира, кроме тех, против которых пестицид разработан.
Сейчас за нарушение правил обращения с пестицидами юрлицам грозит штраф до 100 000 руб. или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.
В июне Минсельхоз поддержал идею штрафовать россиян за борщевик. Законопроект разработали депутаты партии «Единая Россия». Провинившиеся юрлица авторы предлагали штрафовать на сумму от 400 000 до 700 000 руб. Некрасов тогда заявлял, что законопроект позволит более активно работать над вводом в оборот неиспользуемых земель сельхозназначения, если они поражены борщевиком.