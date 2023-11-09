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Бизнес

Минсельхоз поддержал повышение штрафов за нарушения в применении пестицидов

Ведомости

Министерство сельского хозяйства России одобрило законопроект, предполагающий увеличение размера штрафов за нарушение при использовании пестицидов в сельском хозяйстве. Об этом в ходе совещания при Совете Федерации рассказал директор департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Минсельхоза Роман Некрасов, пишет «Прайм».

«Мы поддержали законопроект по поводу увеличения размера штрафов. Мы считаем, что на самом деле в КоАП нужно вносить изменения и увеличивать ответственность недобросовестных лиц, которые применяют пестициды в сельском хозяйстве и не соблюдают регламенты их применения. Если кто-то превышает дозировки, работает не в те сроки, работает не в тех границах, то штрафы нужно увеличивать и увеличивать кратно», – заявил Некрасов.

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Директор департамента уточнил, что к разработке регламентов привлекаются крупнейшие научно-исследовательские институты. По его мнению, это гарантирует отсутствие ущерба объектам животного или растительного мира, кроме тех, против которых пестицид разработан.

Сейчас за нарушение правил обращения с пестицидами юрлицам грозит штраф до 100 000 руб. или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

В июне Минсельхоз поддержал идею штрафовать россиян за борщевик. Законопроект разработали депутаты партии «Единая Россия». Провинившиеся юрлица авторы предлагали штрафовать на сумму от 400 000 до 700 000 руб. Некрасов тогда заявлял, что законопроект позволит более активно работать над вводом в оборот неиспользуемых земель сельхозназначения, если они поражены борщевиком.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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