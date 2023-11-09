Минсельхоз поддержал повышение штрафов за нарушения в применении пестицидов

«Мы поддержали законопроект по поводу увеличения размера штрафов. Мы считаем, что на самом деле в КоАП нужно вносить изменения и увеличивать ответственность недобросовестных лиц, которые применяют пестициды в сельском хозяйстве и не соблюдают регламенты их применения. Если кто-то превышает дозировки, работает не в те сроки, работает не в тех границах, то штрафы нужно увеличивать и увеличивать кратно», – заявил Некрасов.