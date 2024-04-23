/ Экономика

Россия рассматривает возможность создания портов в Африке

Ведомости

Россия изучает перспективы создания портов в Танзании, Сенегале, Алжире и Египте. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на директора департамента международной кооперации и лицензирования в сфере внешней торговли Минпромторга Романа Чекушова.

«Сейчас рассматриваются несколько стран для создания таких портов. Потому что нам интересен вход как с восточной стороны – это в первую очередь такие страны, как Танзания, например. Нам интересен вход с западной стороны – с западом мы работаем в первую очередь с Сенегалом, там наиболее большой объем грузопотока из Российской Федерации и российскую продукцию знают, поэтому это достаточно логично», – сказал он.

Он также упомянул, что в северной части Африки в качестве двух основных точек рассматриваются Египет и Алжир.

Ранее «Ведомости» писали, что доля экспорта России в Африку удвоилась – с 2,5% в 2022 г. до 5% по итогам 2023 г. При этом доля макрорегиона «Америка» опустилась с 3,5% до 2,9% в прошлом году.

Основными товарами экспорта в страны Африки были пшеница, нефтепродукты, товары химической промышленности, машины и оборудование. В 2023 г. экспорт российских нефтепродуктов в Африку практически удвоился, значительно выросли поставки пшеницы.

По результатам 2023 г. также увеличился импорт – до $3 млрд. В 2022 г. показатель был на уровне $2,8 млрд. Увеличивается и экспорт России в страны Азии. В январе-декабре 2023 г. показатель достиг $276,1 млрд по сравнению с $257,1 млрд за аналогичный период 2022 г. Импорт вырос до $169,9 млрд со $128,7 млрд в 2022 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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