Россия рассматривает возможность создания портов в Африке
Россия изучает перспективы создания портов в Танзании, Сенегале, Алжире и Египте. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на директора департамента международной кооперации и лицензирования в сфере внешней торговли Минпромторга Романа Чекушова.
«Сейчас рассматриваются несколько стран для создания таких портов. Потому что нам интересен вход как с восточной стороны – это в первую очередь такие страны, как Танзания, например. Нам интересен вход с западной стороны – с западом мы работаем в первую очередь с Сенегалом, там наиболее большой объем грузопотока из Российской Федерации и российскую продукцию знают, поэтому это достаточно логично», – сказал он.
Он также упомянул, что в северной части Африки в качестве двух основных точек рассматриваются Египет и Алжир.
Ранее «Ведомости» писали, что доля экспорта России в Африку удвоилась – с 2,5% в 2022 г. до 5% по итогам 2023 г. При этом доля макрорегиона «Америка» опустилась с 3,5% до 2,9% в прошлом году.
Основными товарами экспорта в страны Африки были пшеница, нефтепродукты, товары химической промышленности, машины и оборудование. В 2023 г. экспорт российских нефтепродуктов в Африку практически удвоился, значительно выросли поставки пшеницы.
По результатам 2023 г. также увеличился импорт – до $3 млрд. В 2022 г. показатель был на уровне $2,8 млрд. Увеличивается и экспорт России в страны Азии. В январе-декабре 2023 г. показатель достиг $276,1 млрд по сравнению с $257,1 млрд за аналогичный период 2022 г. Импорт вырос до $169,9 млрд со $128,7 млрд в 2022 г.