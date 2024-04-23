Россия рассматривает возможность создания портов в Африке

«Сейчас рассматриваются несколько стран для создания таких портов. Потому что нам интересен вход как с восточной стороны – это в первую очередь такие страны, как Танзания, например. Нам интересен вход с западной стороны – с западом мы работаем в первую очередь с Сенегалом, там наиболее большой объем грузопотока из Российской Федерации и российскую продукцию знают, поэтому это достаточно логично», – сказал он.