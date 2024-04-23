ЕЭК выдала предостережение финдиректору Whoosh из-за заявления о тарифах
Предостережение связано с публичным заявлением финансового директора о возможном существенном росте стоимости тарифов на услуги аренды самокатов. «Интерфаксу» Синявский пояснил, что роста тарифов в этом году позволит покрывать издержки, вызванные инфляцией и другими факторами.
«Это публичное заявление может оказать существенное влияние на товарный рынок услуг по аренде самокатов и привести к нарушениям конкуренции, запрет на которые установлен ст. 76 договора о ЕЭК», – сказано в сообщении.
Ранее «Ведомости» писали, что кикшеринг-сервис Whoosh рассчитывает на рост выручки по итогам 2024 г. минимум на 30% только за счет расширения парка самокатов. С учетом других драйверов темпы роста будут еще выше. За 2023 г. Whoosh получил выручку в размере 10,7 млрд руб. – на 68% выше год к году. С учетом прогноза финансового директора компании по итогам 2024 г. показатель может увеличиться минимум до 13,9 млрд руб.