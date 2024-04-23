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ЕЭК выдала предостережение финдиректору Whoosh из-за заявления о тарифах

Ведомости

Блок по конкуренции и антимонопольному регулированию Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) выдал предостережение финансовому директору компании Whoosh Александру Синявскому. Об этом сообщает официальный сайт ЕЭК.

Предостережение связано с публичным заявлением финансового директора о возможном существенном росте стоимости тарифов на услуги аренды самокатов. «Интерфаксу» Синявский пояснил, что роста тарифов в этом году позволит покрывать издержки, вызванные инфляцией и другими факторами.

«Это публичное заявление может оказать существенное влияние на товарный рынок услуг по аренде самокатов и привести к нарушениям конкуренции, запрет на которые установлен ст. 76 договора о ЕЭК», – сказано в сообщении.

Ранее «Ведомости» писали, что кикшеринг-сервис Whoosh рассчитывает на рост выручки по итогам 2024 г. минимум на 30% только за счет расширения парка самокатов. С учетом других драйверов темпы роста будут еще выше. За 2023 г. Whoosh получил выручку в размере 10,7 млрд руб. – на 68% выше год к году. С учетом прогноза финансового директора компании по итогам 2024 г. показатель может увеличиться минимум до 13,9 млрд руб.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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