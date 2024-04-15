АКРА изменило прогноз по кредитному рейтингу Whoosh со стабильного на позитивный
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило рейтинг кредитоспособности кикшеринг-сервиса Whoosh на уровне A-(ru) и сменило прогноз со стабильного на позитивный. Об этом сообщается на сайте АКРА.
Акции Whoosh в 14:41 мск торговались по 315,8 руб. – на 0,13% дешевле, чем на закрытии основной торговой сессии 12 апреля. Индекс Мосбиржи с закрытия прибавил 0,52% и составил 3474,17 пункта, индекс транспорта вырос на 0,86% до 2048,04 п. С начала года бенчмарки увеличились на 12,01 и 14,94% соответственно, котировки компании – на 45,34%.
Согласно рейтинговой шкале АКРА, рейтинг A-(ru) означает умеренно высокий уровень кредитоспособности. У эмитентов с таким рейтингом наблюдается некоторая чувствительность к неблагоприятным факторам в коммерческой, финансовой и экономической среде, уточняется на сайте агентства.
Позитивный прогноз АКРА означает, что рейтинг эмитента на горизонте 12-18 месяцев с высокой долей вероятности может быть повышен. Предыдущий – стабильный – прогноз предполагал, что на том же горизонте рейтинг не будет изменен.
В начале апреля финансовый директор Whoosh Алексей Синявский заявил, что компания рассчитывает на рост выручки по итогам 2024 г. минимум на 30% только за счет расширения парка самокатов. С учетом других драйверов темпы роста будут еще выше, спрогнозировал топ-менеджер.
За 2023 г. Whoosh получил выручку в размере 10,7 млрд руб. – на 68% выше год к году. С учетом прогноза финансового директора компании по итогам 2024 г. показатель может увеличиться минимум до 13,9 млрд руб. В прошедшем году компания расширила флот самокатов до 149 900 устройств. С 2022 г. флот вырос на 83,25%, с 2021 г. – в 3,7 раза.