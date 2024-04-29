КНР заявила о последствиях из-за планов Японии по контролю за полупроводниками

Bloomberg со ссылкой на заявление министерства экономики, торговли и промышленности Японии писало, что Токио намерен расширить ограничения на экспорт четырех технологий, связанных с полупроводниками и квантовыми технологиями. Ограничения, как сообщалось, коснутся сканирующих электронных микроскопов, используемых для анализа изображений наночастиц, и транзисторов с полным затвором – технологии, используемой Samsung для улучшения конструкции чипов, отмечало агентство. Кроме того, Япония будет требовать лицензию на поставки КМОП-схем (набор полупроводниковых технологий, по которым строятся цифровые микросхемы), используемых в квантовых компьютерах. Ограничения затронут и сами квантовые компьютеры.