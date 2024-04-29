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КНР заявила о последствиях из-за планов Японии по контролю за полупроводниками

Ведомости

Предложенные Японией ограничения в отношении полупроводников повлияют на нормальную торговлю между китайскими и японскими предприятиями, пишет Reuters со ссылкой на министерство торговли КНР.

Введение экспортного контроля за полупроводниками подорвет стабильность глобальной цепочки поставок, это ошибочная практика, которую необходимо исправить, указали в китайском ведомстве. Там добавили, что Пекин примет необходимые меры для надежной защиты прав и интересов китайских предприятий.

На прошлой неделе Япония предложила обязать компании уведомлять правительство перед экспортом материалов и оборудования, которые могут быть использованы в военных целях, сообщала Nikkei.

Bloomberg со ссылкой на заявление министерства экономики, торговли и промышленности Японии писало, что Токио намерен расширить ограничения на экспорт четырех технологий, связанных с полупроводниками и квантовыми технологиями. Ограничения, как сообщалось, коснутся сканирующих электронных микроскопов, используемых для анализа изображений наночастиц, и транзисторов с полным затвором – технологии, используемой Samsung для улучшения конструкции чипов, отмечало агентство. Кроме того, Япония будет требовать лицензию на поставки КМОП-схем (набор полупроводниковых технологий, по которым строятся цифровые микросхемы), используемых в квантовых компьютерах. Ограничения затронут и сами квантовые компьютеры.

Летом 2023 г. Япония также усилила контроль экспорта оборудования для производства чипов. Тогда в перечень добавили 23 позиции. Мера вводилась для того, чтобы ограничить поставки в КНР.

6 марта Bloomberg сообщало, что правительство США оказывает давление на своих союзников – Нидерланды, Германию, Южную Корею и Японию – с целью дальнейшего ужесточения ограничений на доступ Китая к полупроводниковым технологиям и это давление вызывает сопротивление в Токио и Гааге.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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