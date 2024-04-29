КНР заявила о последствиях из-за планов Японии по контролю за полупроводниками
Предложенные Японией ограничения в отношении полупроводников повлияют на нормальную торговлю между китайскими и японскими предприятиями, пишет Reuters со ссылкой на министерство торговли КНР.
Введение экспортного контроля за полупроводниками подорвет стабильность глобальной цепочки поставок, это ошибочная практика, которую необходимо исправить, указали в китайском ведомстве. Там добавили, что Пекин примет необходимые меры для надежной защиты прав и интересов китайских предприятий.
На прошлой неделе Япония предложила обязать компании уведомлять правительство перед экспортом материалов и оборудования, которые могут быть использованы в военных целях, сообщала Nikkei.
Bloomberg со ссылкой на заявление министерства экономики, торговли и промышленности Японии писало, что Токио намерен расширить ограничения на экспорт четырех технологий, связанных с полупроводниками и квантовыми технологиями. Ограничения, как сообщалось, коснутся сканирующих электронных микроскопов, используемых для анализа изображений наночастиц, и транзисторов с полным затвором – технологии, используемой Samsung для улучшения конструкции чипов, отмечало агентство. Кроме того, Япония будет требовать лицензию на поставки КМОП-схем (набор полупроводниковых технологий, по которым строятся цифровые микросхемы), используемых в квантовых компьютерах. Ограничения затронут и сами квантовые компьютеры.
Летом 2023 г. Япония также усилила контроль экспорта оборудования для производства чипов. Тогда в перечень добавили 23 позиции. Мера вводилась для того, чтобы ограничить поставки в КНР.
6 марта Bloomberg сообщало, что правительство США оказывает давление на своих союзников – Нидерланды, Германию, Южную Корею и Японию – с целью дальнейшего ужесточения ограничений на доступ Китая к полупроводниковым технологиям и это давление вызывает сопротивление в Токио и Гааге.