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Япония ужесточит экспортный контроль чипов и квантовых технологий

Ведомости

Япония намерена расширить ограничения на экспорт четырех технологий, связанных с полупроводниками и квантовыми технологиями, пишет Bloomberg со ссылкой на заявление министерства экономики, торговли и промышленности Японии.

Ограничения коснутся сканирующих электронных микроскопов, используемых для анализа изображений наночастиц, и транзисторов с полным затвором – технологии, используемой Samsung для улучшения конструкции чипов, отмечает агентство.

Кроме того, Япония будет требовать лицензию на поставки КМОП-схем (набор полупроводниковых технологий, по которым строятся цифровые микросхемы), используемых в квантовых компьютерах. Ограничения затронут и сами квантовые компьютеры.

Летом 2023 г. Япония также усилила контроль экспорта оборудования для производства чипов. Тогда в перечень добавили 23 позиции. Мера вводилась для того, чтобы ограничить поставки в КНР.

Газета Nikkei отмечала, что Токио решил ввести ограничения после того, как в октябре 2022 г. власти США приняли «Акт о чипах», который устанавливает запреты на экспорт передовых микросхем и оборудования для их производства в Китай.

2 апреля 2024 г. агентство Bloomberg сообщило, что чиновники США хотят добиться того, чтобы Южная Корея ограничила поставки логических микросхем, изготовленных по технологии тоньше 14 нм, и чипов памяти DRAM по техпроцессу 18 нм. Отмечалось, что это также будет соответствовать американскому «Акту о чипах» и станет следующим шагом в рамках американской стратегии технологического сдерживания КНР.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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