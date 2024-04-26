Япония ужесточит экспортный контроль чипов и квантовых технологий
Япония намерена расширить ограничения на экспорт четырех технологий, связанных с полупроводниками и квантовыми технологиями, пишет Bloomberg со ссылкой на заявление министерства экономики, торговли и промышленности Японии.
Ограничения коснутся сканирующих электронных микроскопов, используемых для анализа изображений наночастиц, и транзисторов с полным затвором – технологии, используемой Samsung для улучшения конструкции чипов, отмечает агентство.
Кроме того, Япония будет требовать лицензию на поставки КМОП-схем (набор полупроводниковых технологий, по которым строятся цифровые микросхемы), используемых в квантовых компьютерах. Ограничения затронут и сами квантовые компьютеры.
Летом 2023 г. Япония также усилила контроль экспорта оборудования для производства чипов. Тогда в перечень добавили 23 позиции. Мера вводилась для того, чтобы ограничить поставки в КНР.
Газета Nikkei отмечала, что Токио решил ввести ограничения после того, как в октябре 2022 г. власти США приняли «Акт о чипах», который устанавливает запреты на экспорт передовых микросхем и оборудования для их производства в Китай.
2 апреля 2024 г. агентство Bloomberg сообщило, что чиновники США хотят добиться того, чтобы Южная Корея ограничила поставки логических микросхем, изготовленных по технологии тоньше 14 нм, и чипов памяти DRAM по техпроцессу 18 нм. Отмечалось, что это также будет соответствовать американскому «Акту о чипах» и станет следующим шагом в рамках американской стратегии технологического сдерживания КНР.