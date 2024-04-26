Япония ужесточит экспортный контроль чипов и квантовых технологий

2 апреля 2024 г. агентство Bloomberg сообщило, что чиновники США хотят добиться того, чтобы Южная Корея ограничила поставки логических микросхем, изготовленных по технологии тоньше 14 нм, и чипов памяти DRAM по техпроцессу 18 нм. Отмечалось, что это также будет соответствовать американскому «Акту о чипах» и станет следующим шагом в рамках американской стратегии технологического сдерживания КНР.