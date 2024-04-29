Итало-российская торговая палата приостановила оплату рублями
Итало-российская торговая палата (ИРТП) приостановила работу системы, с помощью которой российские компании могли покупать итальянские товары за рубли. Решение связано с опасениями властей возможного обхода санкций через этот механизм, сообщил «РИА Новости» глава палаты Фердинандо Пелаццо.
Палата начала проводить сделки в тестовом режиме с февраля, однако затем комитет финансовой безопасности Италии сообщил, что не рекомендует эту схему, рассказал Пелаццо. В ведомстве выразили опасения, что разработанный механизм может помочь в обходе санкций. Глава палаты назвал странным заявление комитета, сейчас его рассматривают юристы, также изучается содержание 13-го пакета санкций, пояснил он. Пелаццо подчеркнул, что палата работает только с неподсанкционными товарами.
«Второй момент – мы сами проверяем товары, таможенные коды», – сказал он.
Пробный период должен был продлиться три месяца. Пелаццо ранее говорил, что запущенная система позволяет покупателю из РФ платить палате в рублях за итальянские товары, а сама ИРТП могла затем переводить эти деньги в Италию со своего счета в третьей стране.
Совет ЕС утвердил 13-й пакет антироссийских санкций в феврале. В него вошли 106 физических и 88 юридических лиц, среди которых есть компании из Индии, Шри-Ланки, Китая, Сербии, Казахстана, Таиланда и Турции. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель также отмечал, что меры коснутся оборонного и военного секторов и организаций, занимающихся обходом санкций против России. В апреле Евросоюз включил в перечень уголовных преступлений торговлю подсанкционными товарами, помощь в обходе запрета на поездки в страны – члены ЕС лицам, которые находятся в санкционных списках, и «осуществление запрещенной финансовой деятельности».