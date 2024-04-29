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Итало-российская торговая палата приостановила оплату рублями

Ведомости

Итало-российская торговая палата (ИРТП) приостановила работу системы, с помощью которой российские компании могли покупать итальянские товары за рубли. Решение связано с опасениями властей возможного обхода санкций через этот механизм, сообщил «РИА Новости» глава палаты Фердинандо Пелаццо.

Палата начала проводить сделки в тестовом режиме с февраля, однако затем комитет финансовой безопасности Италии сообщил, что не рекомендует эту схему, рассказал Пелаццо. В ведомстве выразили опасения, что разработанный механизм может помочь в обходе санкций. Глава палаты назвал странным заявление комитета, сейчас его рассматривают юристы, также изучается содержание 13-го пакета санкций, пояснил он. Пелаццо подчеркнул, что палата работает только с неподсанкционными товарами. 

«Второй момент – мы сами проверяем товары, таможенные коды», – сказал он.

Пробный период должен был продлиться три месяца. Пелаццо ранее говорил, что запущенная система позволяет покупателю из РФ платить палате в рублях за итальянские товары, а сама ИРТП могла затем переводить эти деньги в Италию со своего счета в третьей стране.

Совет ЕС утвердил 13-й пакет антироссийских санкций в феврале. В него вошли 106 физических и 88 юридических лиц, среди которых есть компании из Индии, Шри-Ланки, Китая, Сербии, Казахстана, Таиланда и Турции. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель также отмечал, что меры коснутся оборонного и военного секторов и организаций, занимающихся обходом санкций против России. В апреле Евросоюз включил в перечень уголовных преступлений торговлю подсанкционными товарами, помощь в обходе запрета на поездки в страны – члены ЕС лицам, которые находятся в санкционных списках, и «осуществление запрещенной финансовой деятельности». 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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