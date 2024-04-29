Итало-российская торговая палата приостановила оплату рублями

Совет ЕС утвердил 13-й пакет антироссийских санкций в феврале. В него вошли 106 физических и 88 юридических лиц, среди которых есть компании из Индии, Шри-Ланки, Китая, Сербии, Казахстана, Таиланда и Турции. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель также отмечал, что меры коснутся оборонного и военного секторов и организаций, занимающихся обходом санкций против России. В апреле Евросоюз включил в перечень уголовных преступлений торговлю подсанкционными товарами, помощь в обходе запрета на поездки в страны – члены ЕС лицам, которые находятся в санкционных списках, и «осуществление запрещенной финансовой деятельности».