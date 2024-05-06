Минфин направит на покупку валюты и золота по бюджетному правилу 111 млрд рублей
Министерство финансов России с 8 мая по 6 июня 2024 г. направит на покупку иностранной валюты и золота по бюджетному правилу 110,94 млрд руб., сообщается в Telegram-канале Минфина.
Также министерство с 8 мая уменьшит дневной объем покупки валюты и золота по бюджетному правилу в два раза, до 5,55 млрд руб.
По прогнозу Минфина, ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета прогнозируется в мае 2024 г. в размере 183,58 млрд руб.
По предварительной оценке министерства, дефицит федерального бюджета по итогам I квартала составил 607 млрд руб., что почти на 1,5 трлн руб. меньше показателя за аналогичный период прошлого года. Доходы федерального бюджета выросли до почти 8,72 трлн руб. Это на 53,5% больше объема в I квартале 2023 г. Ненефтегазовые доходы составили более 5,79 трлн руб. и увеличились на 43,2%. Нефтегазовые доходы достигли почти 2,93 трлн руб., превысив показатели аналогичного периода предыдущего года на 79,1%.
3 мая президент России Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам заявил, что необходимо сохранить ответственные, сбалансированные, реалистичные подходы в области бюджетной политики.