Путин заявил о важности реалистичных подходов в области бюджетной политики

29 февраля в ходе послания Федеральному собранию Путин анонсировал запуск четырех новых нацпроектов: «Семья», «Продолжительная и активная жизнь», «Молодежь России» и «Кадры». Президент также сделал заявление о продлении льготной программы семейной ипотеки еще на шесть лет – до 2030 г. Все параметры программы и ее условия сохранятся. Программа семейной ипотеки появилась в 2018 г. и должна была завершиться в июле 2024 г. На новый национальный проект «Экономика данных» будет выделено 700 млрд руб.