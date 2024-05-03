Путин заявил о важности реалистичных подходов в области бюджетной политики
Президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам обсудил бюджетные планы РФ до 2030 г., сообщается на сайте Кремля.
«Напомню, что нам принципиально важно сохранить ответственные, сбалансированные, предельно реалистичные подходы в области бюджетной политики, в том числе планировать главный финансовый документ страны на основе бюджетных правил», – сказал он.
В совещании приняли участие премьер-министр РФ Михаил Мишустин, министр экономического развития Максим Решетников, министр финансов Антон Силуанов, председатель Банка России Эльвира Набиуллина и др.
В соответствии с предварительной оценкой Минфина, поступления в федеральный бюджет за I квартал 2024 г. составили 8,7 трлн руб., что на 53,5% выше аналогичного показателя 2023 г. Объем расходов достиг 9,3 трлн руб. (+20,1% год к году). Дефицит бюджета по итогам I квартала составил 607 млрд руб. (0,3% ВВП), что почти на 1,5 трлн руб. ниже аналогичного показателя прошлого года.
29 февраля в ходе послания Федеральному собранию Путин анонсировал запуск четырех новых нацпроектов: «Семья», «Продолжительная и активная жизнь», «Молодежь России» и «Кадры». Президент также сделал заявление о продлении льготной программы семейной ипотеки еще на шесть лет – до 2030 г. Все параметры программы и ее условия сохранятся. Программа семейной ипотеки появилась в 2018 г. и должна была завершиться в июле 2024 г. На новый национальный проект «Экономика данных» будет выделено 700 млрд руб.