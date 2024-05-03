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Путин заявил о важности реалистичных подходов в области бюджетной политики

Ведомости

Президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам обсудил бюджетные планы РФ до 2030 г., сообщается на сайте Кремля.

«Напомню, что нам принципиально важно сохранить ответственные, сбалансированные, предельно реалистичные подходы в области бюджетной политики, в том числе планировать главный финансовый документ страны на основе бюджетных правил», – сказал он.

В совещании приняли участие премьер-министр РФ Михаил Мишустин, министр экономического развития Максим Решетников, министр финансов Антон Силуанов, председатель Банка России Эльвира Набиуллина и др.

В соответствии с предварительной оценкой Минфина, поступления в федеральный бюджет за I квартал 2024 г. составили 8,7 трлн руб., что на 53,5% выше аналогичного показателя 2023 г. Объем расходов достиг 9,3 трлн руб. (+20,1% год к году). Дефицит бюджета по итогам I квартала составил 607 млрд руб. (0,3% ВВП), что почти на 1,5 трлн руб. ниже аналогичного показателя прошлого года. 

29 февраля в ходе послания Федеральному собранию Путин анонсировал запуск четырех новых нацпроектов: «Семья», «Продолжительная и активная жизнь», «Молодежь России» и «Кадры». Президент также сделал заявление о продлении льготной программы семейной ипотеки еще на шесть лет – до 2030 г. Все параметры программы и ее условия сохранятся. Программа семейной ипотеки появилась в 2018 г. и должна была завершиться в июле 2024 г. На новый национальный проект «Экономика данных» будет выделено 700 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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