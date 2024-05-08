Регионы России смогут разрабатывать схемы газоснабжения и газификации на 20 лет

В марте сообщалось, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России разработала документы о включении садовых товариществ в программу по подключению к газу в рамках бесплатной догазификации. Как заявлял президент Владимир Путин в ходе послания к Федеральному собранию,в рамках льготной программы газ уже бесплатно подведен к границам 1,1 млн участков, но в границах многих населенных пунктов, получивших возможность подключения к трубопроводному газу, расположены садоводческие товарищества, которые не могут бесплатно подключиться к сетям, поскольку не попадают в программу социальной газификации.