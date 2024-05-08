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Регионы России смогут разрабатывать схемы газоснабжения и газификации на 20 лет

Ведомости

Правительство РФ утвердило новые правила разработки и реализации схем газоснабжения и газификации регионов. Соответствующее постановление опубликовано на сайте кабмина.

Согласно документу, российские регионы смогут разрабатывать схемы газоснабжения и газификации, рассчитанные на 20 лет. Предполагается, что схемы будут отображать информацию о региональных запасах газа, состоянии газораспределительной системы, расчетной потребности в природном газе а также о расположении объектов газотранспортных и газораспределительных систем, объектов СПГ.

Кроме того, регионы будут указывать в документах предложения по очередности и объемам строительства новых газотранспортных и газораспределительных систем, газификации и догазификации котельных, переводу транспорта на газомоторное топливо, развитию инфраструктуры сжиженного природного газа (СПГ). У регионов также будет возможность обновлять эти документы.   

Разработанный проект схемы необходимо будет согласовывать с компанией – собственником единой системы газоснабжения, единым или региональным оператором газификации, поставщиками природного газа, газораспределительными и газотранспортными компаниями. После прохождения всех процедур документ будет утверждать губернатор региона.

«Главная задача схем – развитие энергетической инфраструктуры, которая позволит более эффективно реализовывать социальные и экономические инициативы. На их основе будут разрабатываться межрегиональные и региональные программы газификации объектов ЖКХ, промышленных предприятий и других объектов», – отметили в пресс-службе кабмина.

Согласно тексту постановления, Минэнерго РФ необходимо до 1 сентября 2024 г. разработать и утвердить требования к альбому схемы газоснабжения и газификации субъекта РФ. Постановление вступает в силу со дня опубликования, 8 мая, и будет действовать на протяжении шести лет.

В марте сообщалось, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России разработала документы о включении садовых товариществ в программу по подключению к газу в рамках бесплатной догазификации. Как заявлял президент Владимир Путин в ходе послания к Федеральному собранию,в рамках льготной программы газ уже бесплатно подведен к границам 1,1 млн участков, но в границах многих населенных пунктов, получивших возможность подключения к трубопроводному газу, расположены садоводческие товарищества, которые не могут бесплатно подключиться к сетям, поскольку не попадают в программу социальной газификации.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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