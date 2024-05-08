Регионы России смогут разрабатывать схемы газоснабжения и газификации на 20 лет
Правительство РФ утвердило новые правила разработки и реализации схем газоснабжения и газификации регионов. Соответствующее постановление опубликовано на сайте кабмина.
Согласно документу, российские регионы смогут разрабатывать схемы газоснабжения и газификации, рассчитанные на 20 лет. Предполагается, что схемы будут отображать информацию о региональных запасах газа, состоянии газораспределительной системы, расчетной потребности в природном газе а также о расположении объектов газотранспортных и газораспределительных систем, объектов СПГ.
Кроме того, регионы будут указывать в документах предложения по очередности и объемам строительства новых газотранспортных и газораспределительных систем, газификации и догазификации котельных, переводу транспорта на газомоторное топливо, развитию инфраструктуры сжиженного природного газа (СПГ). У регионов также будет возможность обновлять эти документы.
Разработанный проект схемы необходимо будет согласовывать с компанией – собственником единой системы газоснабжения, единым или региональным оператором газификации, поставщиками природного газа, газораспределительными и газотранспортными компаниями. После прохождения всех процедур документ будет утверждать губернатор региона.
«Главная задача схем – развитие энергетической инфраструктуры, которая позволит более эффективно реализовывать социальные и экономические инициативы. На их основе будут разрабатываться межрегиональные и региональные программы газификации объектов ЖКХ, промышленных предприятий и других объектов», – отметили в пресс-службе кабмина.
Согласно тексту постановления, Минэнерго РФ необходимо до 1 сентября 2024 г. разработать и утвердить требования к альбому схемы газоснабжения и газификации субъекта РФ. Постановление вступает в силу со дня опубликования, 8 мая, и будет действовать на протяжении шести лет.
В марте сообщалось, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России разработала документы о включении садовых товариществ в программу по подключению к газу в рамках бесплатной догазификации. Как заявлял президент Владимир Путин в ходе послания к Федеральному собранию,в рамках льготной программы газ уже бесплатно подведен к границам 1,1 млн участков, но в границах многих населенных пунктов, получивших возможность подключения к трубопроводному газу, расположены садоводческие товарищества, которые не могут бесплатно подключиться к сетям, поскольку не попадают в программу социальной газификации.