ЕК улучшила прогноз роста ВВП России в 2024 году до 2,9%
Еврокомиссия (ЕК) изменила прогноз по росту российской экономики в 2024 г. с 1,6% до 2,9%, следует из опубликованного доклада.
В 2024 г. Россия вступила с прочной экономикой. В первые месяцы продолжали улучшаться показатели промышленного производства и «настроения деловых кругов», говорится в докладе. Кроме того, розничные продажи и доверие потребителей достигли самого высокого уровня с 2014 г. В то же время напряженной остается ситуация на рынке труда.
В ЕК ожидают, что в 2024 г. рост ВВП России составит 2,9%, а в 2025 г. замедлится до 1,7%. В докладе сказано и о рисках перспектив роста экономики, включая влияние санкций, дефицит рабочей силы, а также возможную высокую инфляцию и жесткую денежно-кредитную политику.
15 мая обновленный прогноз по российскому ВВП также представил Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР). Там ожидают, что в 2024 г. экономика РФ увеличится на 2,5% вместо 1%, как предполагалось ранее. В 2025 г. ЕБРР ожидает замедления роста российской экономики до 1,5%.
Банк России ожидает роста экономической активности на уровне 2,5-3,5% в 2024 г., а в 2025 г. он по прогнозам составит 1-2%. По итогам I квартала 2024 г. регулятор оценил увеличение ВВП России в 4,6%. Министр финансов Антон Силуанов в апреле заявил, что темпы роста экономики РФ в 2024 г. ожидаются на уровне прошлого года – 3,6%.