ЕК улучшила прогноз роста ВВП России в 2024 году до 2,9%

В 2024 г. Россия вступила с прочной экономикой. В первые месяцы продолжали улучшаться показатели промышленного производства и «настроения деловых кругов», говорится в докладе. Кроме того, розничные продажи и доверие потребителей достигли самого высокого уровня с 2014 г. В то же время напряженной остается ситуация на рынке труда.