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ЕК улучшила прогноз роста ВВП России в 2024 году до 2,9%

Ведомости

Еврокомиссия (ЕК) изменила прогноз по росту российской экономики в 2024 г. с 1,6% до 2,9%, следует из опубликованного доклада.

В 2024 г. Россия вступила с прочной экономикой. В первые месяцы продолжали улучшаться показатели промышленного производства и «настроения деловых кругов», говорится в докладе. Кроме того, розничные продажи и доверие потребителей достигли самого высокого уровня с 2014 г. В то же время напряженной остается ситуация на рынке труда.

В ЕК ожидают, что в 2024 г. рост ВВП России составит 2,9%, а в 2025 г. замедлится до 1,7%. В докладе сказано и о рисках перспектив роста экономики, включая влияние санкций, дефицит рабочей силы, а также возможную высокую инфляцию и жесткую денежно-кредитную политику.

15 мая обновленный прогноз по российскому ВВП также представил Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР). Там ожидают, что в 2024 г. экономика РФ увеличится на 2,5% вместо 1%, как предполагалось ранее. В 2025 г. ЕБРР ожидает замедления роста российской экономики до 1,5%.

Банк России ожидает роста экономической активности на уровне 2,5-3,5% в 2024 г., а в 2025 г. он по прогнозам составит 1-2%. По итогам I квартала 2024 г. регулятор оценил увеличение ВВП России в 4,6%. Министр финансов Антон Силуанов в апреле заявил, что темпы роста экономики РФ в 2024 г. ожидаются на уровне прошлого года – 3,6%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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