Центробанк оценил рост ВВП России в I квартале в 4,6%
Банк России оценил рост ВВП страны по итогам I квартала 2024 г. в 4,6%. Это следует из комментария к среднесрочному прогнозу, опубликованного на официальном сайте регулятора.
Отмечается, что Центробанк ожидает роста ВВП на 4,4% во II квартале 2024 г., после чего будет замедление до 0,5–1,5% в IV квартале 2024 г. Как сообщает регулятор, замедление произойдет под влиянием нарастающих эффектов от жестких денежно-кредитных условий. При этом основным драйвером роста будет высокий потребительский и инвестиционный спрос.
ЦБ также ожидает роста экономической активности на уровне 2,5–3,5% в 2024 г., а в 2025 г. он по прогнозам составит 1–2%. При этом будет расти инвестиционный спрос – это показатель сдвига в структуре совокупного спроса в экономике РФ в сторону увеличения доли инвестиций. В 2026 г. ЦБ прогнозирует рост российской экономики на 1,5–2,5% в базовом сценарии.
Ранее Минфин отчитался об исполнении федерального бюджета России в январе – апреле 2024 г., он был исполнен с дефицитом 1,484 трлн руб., или 0,8% ВВП. В апреле министр финансов Антон Силуанов заявил, что темпы роста экономики РФ в 2024 г. ожидаются на уровне прошлого года – 3,6%. Он отметил, что Россия аккуратно относится к бюджетному балансу. Государственный долг сохраняется на низком уровне около 15% ВВП, дефицит бюджета – на уровне 1%.