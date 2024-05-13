Центробанк оценил рост ВВП России в I квартале в 4,6%

ЦБ также ожидает роста экономической активности на уровне 2,5–3,5% в 2024 г., а в 2025 г. он по прогнозам составит 1–2%. При этом будет расти инвестиционный спрос – это показатель сдвига в структуре совокупного спроса в экономике РФ в сторону увеличения доли инвестиций. В 2026 г. ЦБ прогнозирует рост российской экономики на 1,5–2,5% в базовом сценарии.