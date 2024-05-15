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ЕБРР увеличил прогноз роста российской экономики в 2024 году до 2,5%

Ведомости

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) изменил прогноз по росту ВВП России в 2024 г. с 1% до 2,5%, следует из опубликованного доклада.

В 2025 г. ЕБРР ожидает замедления роста российской экономики до 1,5%. Это может произойти из-за рисков сильного инфляционного давления, ужесточения денежно-кредитной политики, «растущей зависимости» РФ от Китая, Индии и Турции и перебоев с международными платежами, считают аналитики организации.

Согласно данным ЕБРР, в 2023 г. ВВП РФ увеличился на 3,6% (совпадает с оценкой Росстата). Банк объясняет рост российской экономики «промышленным бумом» в оборонном секторе и увеличением объема торговли с Китаем и другими странами. Кроме того, не исключены риски усиления влияния санкций на производство РФ.

В мае Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) также повысила прогноз по росту ВВП России в 2024 г. до 2,6%. Еще в феврале организация ожидала роста экономики России на 1,8%. При этом оценка ОЭСР по росту ВВП в 2025 г. осталась на прежнем уровне – 1%.

Банк России ожидает роста экономической активности на уровне 2,5-3,5% в 2024 г., а в 2025 г. он по прогнозам составит 1-2%. По итогам I квартала 2024 г. регулятор оценил увеличение ВВП России в 4,6%. Министр финансов Антон Силуанов в апреле заявил, что темпы роста экономики РФ в 2024 г. ожидаются на уровне прошлого года – 3,6%.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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