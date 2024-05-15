ЕБРР увеличил прогноз роста российской экономики в 2024 году до 2,5%
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) изменил прогноз по росту ВВП России в 2024 г. с 1% до 2,5%, следует из опубликованного доклада.
В 2025 г. ЕБРР ожидает замедления роста российской экономики до 1,5%. Это может произойти из-за рисков сильного инфляционного давления, ужесточения денежно-кредитной политики, «растущей зависимости» РФ от Китая, Индии и Турции и перебоев с международными платежами, считают аналитики организации.
Согласно данным ЕБРР, в 2023 г. ВВП РФ увеличился на 3,6% (совпадает с оценкой Росстата). Банк объясняет рост российской экономики «промышленным бумом» в оборонном секторе и увеличением объема торговли с Китаем и другими странами. Кроме того, не исключены риски усиления влияния санкций на производство РФ.
В мае Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) также повысила прогноз по росту ВВП России в 2024 г. до 2,6%. Еще в феврале организация ожидала роста экономики России на 1,8%. При этом оценка ОЭСР по росту ВВП в 2025 г. осталась на прежнем уровне – 1%.
Банк России ожидает роста экономической активности на уровне 2,5-3,5% в 2024 г., а в 2025 г. он по прогнозам составит 1-2%. По итогам I квартала 2024 г. регулятор оценил увеличение ВВП России в 4,6%. Министр финансов Антон Силуанов в апреле заявил, что темпы роста экономики РФ в 2024 г. ожидаются на уровне прошлого года – 3,6%.