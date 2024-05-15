ЕБРР увеличил прогноз роста российской экономики в 2024 году до 2,5%

Банк России ожидает роста экономической активности на уровне 2,5-3,5% в 2024 г., а в 2025 г. он по прогнозам составит 1-2%. По итогам I квартала 2024 г. регулятор оценил увеличение ВВП России в 4,6%. Министр финансов Антон Силуанов в апреле заявил, что темпы роста экономики РФ в 2024 г. ожидаются на уровне прошлого года – 3,6%.