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ОЭСР повысила прогноз по росту ВВП РФ в 2024 году до 2,6%

Ведомости

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) повысила прогноз по росту ВВП России в 2024 г. до 2,6%, следует из майского доклада организации.

В февральском докладе организация прогнозировала рост экономики России на 1,8% по итогам 2024 г. В майском докладе указано, что ОЭСР ожидает роста российской экономики на 1% в 2025 г., что совпадает с февральской оценкой.

Авторы доклада прогнозируют, что мировой ВВП увеличится на 3,1% в 2024 г. и на 3,2% в 2025 г. Ранее ОЭСР предполагала, что рост мировой экономики составит 2,9% по итогам текущего года и 3% – в следующем году.

В апреле Международный валютный фонд (МВФ) повысил прогноз по росту российской экономики в ближайшие два года. По сравнению с предыдущей оценкой экономистов, опубликованной в январе, ожидаемый показатель на 2024 г. вырос с 2,6 до 3,2%, а на 2025 г. – с 1,1 до 1,8%. По росту мировой экономики МВФ пересмотрел прогноз на 2024 г. с 3,1 до 3,2%. На 2025 г. экономисты сохранили оценку в 3,2%.

Ранее Минэкономразвития России улучшило прогноз по росту ВВП в 2024 г. с 2,3 до 2,8%. По итогу 2025 г. министерство по-прежнему ожидает рост на 2,3%, такой же показатель сохранится и в 2026 г., а в 2027 г. ускорится до 2,4%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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