ОЭСР повысила прогноз по росту ВВП РФ в 2024 году до 2,6%
Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) повысила прогноз по росту ВВП России в 2024 г. до 2,6%, следует из майского доклада организации.
В февральском докладе организация прогнозировала рост экономики России на 1,8% по итогам 2024 г. В майском докладе указано, что ОЭСР ожидает роста российской экономики на 1% в 2025 г., что совпадает с февральской оценкой.
Авторы доклада прогнозируют, что мировой ВВП увеличится на 3,1% в 2024 г. и на 3,2% в 2025 г. Ранее ОЭСР предполагала, что рост мировой экономики составит 2,9% по итогам текущего года и 3% – в следующем году.
В апреле Международный валютный фонд (МВФ) повысил прогноз по росту российской экономики в ближайшие два года. По сравнению с предыдущей оценкой экономистов, опубликованной в январе, ожидаемый показатель на 2024 г. вырос с 2,6 до 3,2%, а на 2025 г. – с 1,1 до 1,8%. По росту мировой экономики МВФ пересмотрел прогноз на 2024 г. с 3,1 до 3,2%. На 2025 г. экономисты сохранили оценку в 3,2%.
Ранее Минэкономразвития России улучшило прогноз по росту ВВП в 2024 г. с 2,3 до 2,8%. По итогу 2025 г. министерство по-прежнему ожидает рост на 2,3%, такой же показатель сохранится и в 2026 г., а в 2027 г. ускорится до 2,4%.