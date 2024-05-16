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РБК: власти подготовили план развития срочного рынка топлива

Ведомости

Минэнерго, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа подготовили проект дорожной карты по развитию срочного рынка топлива. Об этом пишет РБК со ссылкой на имеющийся в распоряжении документ, подлинность которого подтвердили чиновник в одном из ведомств и источник на бирже.

План поручил подготовить вице-премьер Александр Новак. Документ рассчитан на 2024–2025 гг. Текущий год будет отведен под ежемесячный мониторинг срочного рынка, создание и модификацию его инструментов и технологий, а также обучающие мероприятия для заинтересованных сторон.

В первой половине 2025 г. планируется скорректировать регулирование, что позволит компаниям досрочно обменивать фьючерсную позицию на поставочную и зачитывать эти объемы в счет нормативных продаж. Также в следующем году может быть установлен обязательный норматив продаж топлива на срочном рынке.

В ФАС агентству сообщили, что сейчас проводится пилотный проект, по итогам которого будут выдвинуты идеи по его совершенствованию. Ожидается, что развитие срочного рынка позволит продавцам и покупателям нивелировать риски резких скачков цен.

29 февраля правительство России ввело временный запрет на вывоз товарного бензина из страны с 1 марта по 31 августа. Также были внесены изменения в совместный приказ ФАС и Минэнерго об утверждении величины объема продаваемых на бирже нефтепродуктов и отдельных категорий товаров, выработанных из нефти и газа, и требований к биржевым торгам. В частности, установлена возможность продавать 1% реализуемых на бирже нефтепродуктов в виде поставочных фьючерсов.

В марте зампредседателя наблюдательного совета ассоциации «Надежный партнер» Дмитрий Гусев в колонке «Ведомостей» писал, что указанные документы положили начало новой политике властей по предупреждению значительного роста оптовых цен на нефтепродукты в высокий сезон. По его мнению, развитие срочного рынка является альтернативой системному планированию и рекомендательный норматив продаж может стать обязательным.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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