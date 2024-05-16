РБК: власти подготовили план развития срочного рынка топлива

29 февраля правительство России ввело временный запрет на вывоз товарного бензина из страны с 1 марта по 31 августа. Также были внесены изменения в совместный приказ ФАС и Минэнерго об утверждении величины объема продаваемых на бирже нефтепродуктов и отдельных категорий товаров, выработанных из нефти и газа, и требований к биржевым торгам. В частности, установлена возможность продавать 1% реализуемых на бирже нефтепродуктов в виде поставочных фьючерсов.