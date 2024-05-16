РБК: власти подготовили план развития срочного рынка топлива
Минэнерго, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа подготовили проект дорожной карты по развитию срочного рынка топлива. Об этом пишет РБК со ссылкой на имеющийся в распоряжении документ, подлинность которого подтвердили чиновник в одном из ведомств и источник на бирже.
План поручил подготовить вице-премьер Александр Новак. Документ рассчитан на 2024–2025 гг. Текущий год будет отведен под ежемесячный мониторинг срочного рынка, создание и модификацию его инструментов и технологий, а также обучающие мероприятия для заинтересованных сторон.
В первой половине 2025 г. планируется скорректировать регулирование, что позволит компаниям досрочно обменивать фьючерсную позицию на поставочную и зачитывать эти объемы в счет нормативных продаж. Также в следующем году может быть установлен обязательный норматив продаж топлива на срочном рынке.
В ФАС агентству сообщили, что сейчас проводится пилотный проект, по итогам которого будут выдвинуты идеи по его совершенствованию. Ожидается, что развитие срочного рынка позволит продавцам и покупателям нивелировать риски резких скачков цен.
29 февраля правительство России ввело временный запрет на вывоз товарного бензина из страны с 1 марта по 31 августа. Также были внесены изменения в совместный приказ ФАС и Минэнерго об утверждении величины объема продаваемых на бирже нефтепродуктов и отдельных категорий товаров, выработанных из нефти и газа, и требований к биржевым торгам. В частности, установлена возможность продавать 1% реализуемых на бирже нефтепродуктов в виде поставочных фьючерсов.
В марте зампредседателя наблюдательного совета ассоциации «Надежный партнер» Дмитрий Гусев в колонке «Ведомостей» писал, что указанные документы положили начало новой политике властей по предупреждению значительного роста оптовых цен на нефтепродукты в высокий сезон. По его мнению, развитие срочного рынка является альтернативой системному планированию и рекомендательный норматив продаж может стать обязательным.