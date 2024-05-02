Что может сделать Минэнерго для роста предложения моторного топлива

Юшков отмечает, что модернизация НПЗ занимает пять-семь лет, поэтому вряд ли она будет включена в комплекс мер на 2024–2025 гг. По его мнению, власти могут рассмотреть все меры, которые назывались ранее: увеличение импорта топлива из Белоруссии, мощности которой недозагружены, снижение требований к качеству топлива до Евро-4 или Евро-3 с текущих Евро-5 и т. д. Аналитик ожидает увеличения спроса на автомобильное топливо и в России, и в мире, а электрификация автомобилей сейчас идет не такими темпами, чтобы нанести ущерб производству машин с двигателем внутреннего сгорания.