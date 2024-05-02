Что может сделать Минэнерго для роста предложения моторного топлива

Что может сделать Минэнерго для роста предложения моторного топливаДля этого можно дать налоговые льготы и поднять импорт из Белоруссии
Премьер Михаил Мишустин 2 мая поручил Минэнерго утвердить до 15 мая комплекс первоочередных мероприятий по увеличению предложения бензина и дизельного топлива на внутреннем рынке в 2024–2025 гг.
Среди мер, которые может предложить министерство, могут оказаться модернизация нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), дозагрузка их мощностей, меры по защите заводов от атак дронов, а также налоговые льготы, считают опрошенные «Ведомостями» аналитики.
Поручение правительства связано с желанием увеличить «подушку безопасности» страны в плане производства топлива, считает эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Он напоминает, что российские компании экспортируют около 10% от произведенного бензина и половину выпущенного дизтоплива, что может потенциально создать на внутреннем рынке риски обеспеченности бензином. Сейчас дефицита моторного топлива в России нет, но спрос на него постепенно увеличивается, отмечает аналитик ФГ «Финам» Сергей Кауфман. Напомним, что с 1 марта правительство запретило вывоз бензина из страны на полгода для обеспечения внутреннего рынка.
По данным Росстата, в 2023 г. выпуск автомобильного бензина в России вырос на 3,9% к уровню 2022 г. до 44 млн т, дизельного топлива – на 4,1% до 88,2 млн т. Минэкономразвития в своем прогнозе социально-экономического развития России в 2024–2026 гг., опубликованном в сентябре 2023 г., ожидало, что производство бензина увеличится на 10,4% к 2026 г. по сравнению с 2022 г. – до 46,7 млн т, дизеля – на 10,3% до 93,4 млн т.
В базовом сценарии апрельского варианта макропрогноза министерство ожидает, что в 2024–2027 гг. экспорт нефтепродуктов (включая моторное топливо, мазут и другие виды), по сути, останется на уровне 2023 г. – 131,2 млн т. Консервативный сценарий Минэка предполагает, что после роста до 131,3 млн т в 2024 г. экспорт нефтепродуктов из России упадет до 111 млн в 2025 г. и восстановится до 116 млн т в 2026–2027 гг.
По мнению эксперта по энергетике Кирилла Родионова, динамика выпуска нефтепродуктов будет зависеть от уровня безопасности перерабатывающей инфраструктуры, а также от совместимости китайского оборудования с нефтеперерабатывающими установками западного производства, которые ввозились в Россию до 2022 г. Регуляторы могут повлиять на увеличение выпуска лишь сокращением топливных акцизов, что позволило бы снизить издержки НПЗ, но Минфин вряд ли на это согласится, считает Родионов. Представитель министерства сообщил «Ведомостям», что в настоящее время вопрос снижения топливных акцизов в Минфине не рассматривается.
Реализация текущих проектов по модернизации НПЗ может затянуться из-за корректировки или замены проектных решений после введения санкций, добавляет руководитель бизнес-направления по оказанию услуг нефтегазовым компаниям Kept Engineering Александр Тарасенко. «Задача выполнима, но будут вопросы по рискам и срокам поставок оборудования для модернизации и расшивки остающихся логистических сложностей с железной дорогой», – поясняет он.
Рост выпуска светлых нефтепродуктов в России будет в первую очередь достигаться за счет модернизации НПЗ, считает Кауфман. По его словам, глубина переработки нефти на части российских НПЗ составляет менее 80%, что является низким уровнем по мировым меркам. Санкции замедлили потенциал страны по модернизации заводов, но пример ТАНЕКО (НПЗ «Татнефти») показывает, что российские компании способны строить установки с уровнем импортозамещения, близким к 100%. Основным способом мотивации нефтяников к проведению модернизации НПЗ может остаться налоговый вычет на инвестиции, полагает Кауфман.
Юшков отмечает, что модернизация НПЗ занимает пять-семь лет, поэтому вряд ли она будет включена в комплекс мер на 2024–2025 гг. По его мнению, власти могут рассмотреть все меры, которые назывались ранее: увеличение импорта топлива из Белоруссии, мощности которой недозагружены, снижение требований к качеству топлива до Евро-4 или Евро-3 с текущих Евро-5 и т. д. Аналитик ожидает увеличения спроса на автомобильное топливо и в России, и в мире, а электрификация автомобилей сейчас идет не такими темпами, чтобы нанести ущерб производству машин с двигателем внутреннего сгорания.
Предложение автомобильного топлива на внутреннем рынке в 2024 г. постепенно снижается после инцидентов на нескольких НПЗ. По данным Росстата, в I квартале 2024 г. выпуск бензина в России снизился на 1,3% в годовом выражении до 11 млн т, дизтоплива – на 2,2% до 21,9 млн т. В начале апреля министр энергетики Николай Шульгинов заявил, что все пострадавшие НПЗ будут введены в эксплуатацию после ремонта до начала июня.
По словам вице-премьера Александра Новака, у российских нефтяников есть потенциал наращивания переработки нефти за счет свободных мощностей.
Как менялись цены на горючее
По данным биржи СПбМТСБ, оптовые цены на бензин АИ-92 с начала 2024 г. выросли на 19,5% и 2 мая составляли 47 019 руб./т, АИ-95 прибавил 25,7% до 53 254 руб./т, а летнее дизтопливо – 19,6% до 61 245 руб./т. Розничные цены на 92-й бензин, по данным Росстата на 22 апреля, выросли на 1,1% с начала года до 50,82 руб./л, АИ-95 – на 1,3% до 55,62 руб./л, а дизель – 0,6% до 65,13 руб./л.
Минэнерго и ФАС в начале марта также утвердили совместный приказ об установлении биржевых нормативов продаж нефтепродуктов на срочном рынке, напомнил в своем комментарии представитель министерства. Согласно документу, компании смогут продавать на срочном рынке 1% от нормативов продаж на бирже, которые составляют 16% от объема производства дизтоплива, 15% – для бензина, 7,5% – для сжиженных углеродных газов (СУГ).
Также с 1 июня должно вступить в силу постановление правительства, которое позволит компаниям добровольно заключать поставочные фьючерсные контракты на бензин, дизель и СУГ, добавил представитель Минэнерго. «Для принятия решений по совершенствованию нормативно-правовой базы необходимо проанализировать итоги применения крупными участниками рынка уже действующих инструментов», – уточнил собеседник.