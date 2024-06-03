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Инфляция в Турции достигла максимума за полтора года

Ведомости

Инфляция в Турции в мае составила 75,45% в годовом выражении, сообщает национальный институт статистики. Это максимум с ноября 2022 г., когда инфляция достигла 84,4%.

Наибольший годовой рост потребительских цен зафиксирован в сфере образования (+104,8%), наименьший – в категории одежды и обуви (+50,85%). Также в Турции заметно подорожали жилье (+93,21%), отели, кафе и рестораны (+92,94%) и алкоголь с табаком (+86,48%).

Относительно апреля инфляция составила 3,37%. По итогам апреля показатель находился на уровне 69,8%.

По прогнозам министра финансов Мехмета Шимшека, инфляция в Турции должна была достигнуть пика в мае. 3 июня он заявил на своей странице в X, что худшее позади. По словам министра, экономика страны вступает в процесс дезинфляции, годовой показатель, вероятно, сократится до уровня ниже 50% к концу III квартала. Ожидается, что через год инфляция составит 33,2%, а через два – 21,3%.

Инфляция в Турции начала разгоняться с начала 2024 г. По итогам января годовой рост цен в Турции составил 64,86% после декабрьских 64,77%. Первый заместитель генерального директора ЦСР Борис Копейкин в разговоре с «Ведомостями» тогда отмечал, что показатели крайне высоки, но, исходя из уже принятых мер, инфляция должна начать замедляться в среднесрочной перспективе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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