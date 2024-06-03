Инфляция в Турции достигла максимума за полтора года
Инфляция в Турции в мае составила 75,45% в годовом выражении, сообщает национальный институт статистики. Это максимум с ноября 2022 г., когда инфляция достигла 84,4%.
Наибольший годовой рост потребительских цен зафиксирован в сфере образования (+104,8%), наименьший – в категории одежды и обуви (+50,85%). Также в Турции заметно подорожали жилье (+93,21%), отели, кафе и рестораны (+92,94%) и алкоголь с табаком (+86,48%).
Относительно апреля инфляция составила 3,37%. По итогам апреля показатель находился на уровне 69,8%.
По прогнозам министра финансов Мехмета Шимшека, инфляция в Турции должна была достигнуть пика в мае. 3 июня он заявил на своей странице в X, что худшее позади. По словам министра, экономика страны вступает в процесс дезинфляции, годовой показатель, вероятно, сократится до уровня ниже 50% к концу III квартала. Ожидается, что через год инфляция составит 33,2%, а через два – 21,3%.
Инфляция в Турции начала разгоняться с начала 2024 г. По итогам января годовой рост цен в Турции составил 64,86% после декабрьских 64,77%. Первый заместитель генерального директора ЦСР Борис Копейкин в разговоре с «Ведомостями» тогда отмечал, что показатели крайне высоки, но, исходя из уже принятых мер, инфляция должна начать замедляться в среднесрочной перспективе.