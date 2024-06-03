Инфляция в Турции достигла максимума за полтора года

По прогнозам министра финансов Мехмета Шимшека, инфляция в Турции должна была достигнуть пика в мае. 3 июня он заявил на своей странице в X, что худшее позади. По словам министра, экономика страны вступает в процесс дезинфляции, годовой показатель, вероятно, сократится до уровня ниже 50% к концу III квартала. Ожидается, что через год инфляция составит 33,2%, а через два – 21,3%.