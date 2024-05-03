Инфляция в Турции выросла почти до 70%

Ранее «Ведомости» со ссылкой на данные национального института статистики страны писали, что инфляция в Турции в марте выросла на 3,16% и составила 68,5% в годовом исчислении. В феврале показатель находился на уровне 67,07%, в январе – 64,86%. Опрошенные тогда «Ведомостями» эксперты единогласно заявили, что вероятность дефолта, как исхода текущего кризиса турецкой экономики, остается низкой.