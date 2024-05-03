Инфляция в Турции выросла почти до 70%
В Турции годовая инфляция потребительских цен в апреле выросла до 69,8%, что является самым высоким показателем с конца 2022 г., пишет Reuters.
По данным национального института статистики страны, наибольший годовой рост потребительских цен зафиксирован в сфере образования (+103,86%), на услуги ресторанов и отелей (+95,82%), а также на продукты питания и безалкогольные напитки (+ 68,5%).
Как пояснил министр финансов Мехмет Шимшек, апрельская инфляция, которая в месячном исчислении составила 3,18%, соответствовала ожиданиям. В марте показатель находился на уровне 3,16%.
«Годовая инфляция начнет резко снижаться в соответствии с нашими прогнозами после достижения пика в мае. Таким образом, переходный период в борьбе с инфляцией закончится, и мы перейдем к процессу дезинфляции», – написал Шимшек в своем аккаунте в X.
Центральный банк Турции ожидает, что инфляция в мае достигнет пика на уровне 73-75%, а далее начнет снижаться и к концу года достигнет 36%, отмечает Reuters.
Ранее «Ведомости» со ссылкой на данные национального института статистики страны писали, что инфляция в Турции в марте выросла на 3,16% и составила 68,5% в годовом исчислении. В феврале показатель находился на уровне 67,07%, в январе – 64,86%. Опрошенные тогда «Ведомостями» эксперты единогласно заявили, что вероятность дефолта, как исхода текущего кризиса турецкой экономики, остается низкой.