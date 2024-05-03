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/ Экономика

Инфляция в Турции выросла почти до 70%

Ведомости

В Турции годовая инфляция потребительских цен в апреле выросла до 69,8%, что является самым высоким показателем с конца 2022 г., пишет Reuters.

По данным национального института статистики страны, наибольший годовой рост потребительских цен зафиксирован в сфере образования (+103,86%), на услуги ресторанов и отелей (+95,82%), а также на продукты питания и безалкогольные напитки (+ 68,5%).

Как пояснил министр финансов Мехмет Шимшек, апрельская инфляция, которая в месячном исчислении составила 3,18%, соответствовала ожиданиям. В марте показатель находился на уровне 3,16%.

«Годовая инфляция начнет резко снижаться в соответствии с нашими прогнозами после достижения пика в мае. Таким образом, переходный период в борьбе с инфляцией закончится, и мы перейдем к процессу дезинфляции», – написал Шимшек в своем аккаунте в X.

Центральный банк Турции ожидает, что инфляция в мае достигнет пика на уровне 73-75%, а далее начнет снижаться и к концу года достигнет 36%, отмечает Reuters.

Ранее «Ведомости» со ссылкой на данные национального института статистики страны писали, что инфляция в Турции в марте выросла на 3,16% и составила 68,5% в годовом исчислении. В феврале показатель находился на уровне 67,07%, в январе – 64,86%. Опрошенные тогда «Ведомостями» эксперты единогласно заявили, что вероятность дефолта, как исхода текущего кризиса турецкой экономики, остается низкой.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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