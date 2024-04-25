ЦБ Турции сохранил учетную ставку на уровне 50%

Совет отметил, что жесткая кредитная политика будет сохраняться до тех пор, пока не будет достигнуто значительное и постоянное снижение базовой тенденции ежемесячной инфляции. Решения будут приниматься таким образом, чтобы снизить ее и обеспечить кредитные и финансовые условия, которые приведут к целевому показателю в 5% в среднесрочной перспективе.