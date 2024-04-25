ЦБ Турции сохранил учетную ставку на уровне 50%
Центральный банк Турции сохранил учетную ставку на уровне 50%. Соответствующее заявление опубликовано на сайте регулятора по итогам заседания совета по монетарной политике.
«Совет по монетарной политике принял решение сохранить учетную ставку (ставку аукциона недельного репо) на уровне 50%», – говорится в сообщении.
Совет отметил, что жесткая кредитная политика будет сохраняться до тех пор, пока не будет достигнуто значительное и постоянное снижение базовой тенденции ежемесячной инфляции. Решения будут приниматься таким образом, чтобы снизить ее и обеспечить кредитные и финансовые условия, которые приведут к целевому показателю в 5% в среднесрочной перспективе.
Инфляция в Турции в марте выросла на 3,16 п. п. и составила 68,5% в годовом исчислении. Месяцем ранее инфляция составляла 67,07%, в январе – 64,86%. Таким образом, с начала года инфляция в Турции выросла на 5,37 п. п.