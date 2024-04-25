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ЦБ Турции сохранил учетную ставку на уровне 50%

Ведомости

Центральный банк Турции сохранил учетную ставку на уровне 50%. Соответствующее заявление опубликовано на сайте регулятора по итогам заседания совета по монетарной политике.

«Совет по монетарной политике принял решение сохранить учетную ставку (ставку аукциона недельного репо) на уровне 50%», – говорится в сообщении.

Совет отметил, что жесткая кредитная политика будет сохраняться до тех пор, пока не будет достигнуто значительное и постоянное снижение базовой тенденции ежемесячной инфляции. Решения будут приниматься таким образом, чтобы снизить ее и обеспечить кредитные и финансовые условия, которые приведут к целевому показателю в 5% в среднесрочной перспективе. 

Инфляция в Турции в марте выросла на 3,16 п. п. и составила 68,5% в годовом исчислении. Месяцем ранее инфляция составляла 67,07%, в январе – 64,86%. Таким образом, с начала года инфляция в Турции выросла на 5,37 п. п.

21 марта Центробанк Турции принял решение повысить ключевую ставку с 45 до 50%.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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