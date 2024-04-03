Инфляция в Турции в марте выросла до 68,5%
Инфляция в Турции в марте выросла на 3,16% и составила 68,5% в годовом исчислении, следует из данных национального института статистики страны (Turkstat).
Месяцем ранее инфляция составляла 67,07%, в январе – 64,86%. Таким образом с начала года инфляция в Турции выросла на 5,37%.
Но с официальной оценкой инфляции в Турции не согласны независимые аналитики группы ENAG. По их данным, индекс потребительских цен в стране в марте увеличился на 5,68%, а годовая инфляция в феврале составила 124,63%.
21 марта Центробанк Турции принял решение повысить ключевую ставку с 45% до 50%. Регулятор, комментируя данное решение, заявлял, что жесткая денежно-кредитная политика (ДКП) будет сохраняться до тех пор, пока не будет наблюдаться значительное и устойчивое снижение темпов базовой месячной инфляции.
30 марта министерство казначейства и финансов Турции сообщило, что по итогам 2023 г. внешний долг страны составил рекордные $500 млрд, или порядка 44,7% от ВВП.
Опрошенные «Ведомостями» эксперты оценили вероятность дефолта Турции. Они единогласно заявили, что вероятность такого исхода текущего кризиса турецкой экономики остается низкой.