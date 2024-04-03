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Инфляция в Турции в марте выросла до 68,5%

Ведомости

Инфляция в Турции в марте выросла на 3,16% и составила 68,5% в годовом исчислении, следует из данных национального института статистики страны (Turkstat).

Месяцем ранее инфляция составляла 67,07%, в январе – 64,86%. Таким образом с начала года инфляция в Турции выросла на 5,37%.

Но с официальной оценкой инфляции в Турции не согласны независимые аналитики группы ENAG. По их данным, индекс потребительских цен в стране в марте увеличился на 5,68%, а годовая инфляция в феврале составила 124,63%.

21 марта Центробанк Турции принял решение повысить ключевую ставку с 45% до 50%. Регулятор, комментируя данное решение, заявлял, что жесткая денежно-кредитная политика (ДКП) будет сохраняться до тех пор, пока не будет наблюдаться значительное и устойчивое снижение темпов базовой месячной инфляции.

30 марта министерство казначейства и финансов Турции сообщило, что по итогам 2023 г. внешний долг страны составил рекордные $500 млрд, или порядка 44,7% от ВВП.

Опрошенные «Ведомостями» эксперты оценили вероятность дефолта Турции. Они единогласно заявили, что вероятность такого исхода текущего кризиса турецкой экономики остается низкой.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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