Минфин направит на покупку валюты и золота 71,1 млрд рублей

По предварительной оценке министерства, дефицит федерального бюджета по итогам I квартала составил 607 млрд руб., что почти на 1,5 трлн руб. меньше показателя за аналогичный период прошлого года. Доходы федерального бюджета выросли до почти 8,72 трлн руб. Это на 53,5% больше объема в I квартале 2023 г. Ненефтегазовые доходы составили более 5,79 трлн руб. и увеличились на 43,2%. Нефтегазовые доходы достигли почти 2,93 трлн руб., превысив показатели аналогичного периода предыдущего года на 79,1%.