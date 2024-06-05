Минфин направит на покупку валюты и золота 71,1 млрд рублей
Министерство финансов России с 7 июня по 4 июля 2024 г. направит на покупку иностранной валюты и золота по бюджетному правилу 71,1 млрд руб. Об этом сообщается в Telegram-канале министерства.
Минфин с 7 июня уменьшит дневной объем покупки валюты и золота по бюджетному правилу в полтора раза до 3,7 млрд руб.
По прогнозу министерства, ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета прогнозируется в июне 2024 г. в размере 140,7 млрд руб.
6 мая Минфин сообщил, что с 8 мая по 6 июня 2024 г. направит на покупку иностранной валюты и золота по бюджетному правилу 110,94 млрд руб. Также министерство с 8 мая уменьшило дневной объем покупки валюты и золота по бюджетному правилу в два раза до 5,55 млрд руб.
По предварительной оценке министерства, дефицит федерального бюджета по итогам I квартала составил 607 млрд руб., что почти на 1,5 трлн руб. меньше показателя за аналогичный период прошлого года. Доходы федерального бюджета выросли до почти 8,72 трлн руб. Это на 53,5% больше объема в I квартале 2023 г. Ненефтегазовые доходы составили более 5,79 трлн руб. и увеличились на 43,2%. Нефтегазовые доходы достигли почти 2,93 трлн руб., превысив показатели аналогичного периода предыдущего года на 79,1%.