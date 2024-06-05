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Минфин направит на покупку валюты и золота 71,1 млрд рублей

Ведомости

Министерство финансов России с 7 июня по 4 июля 2024 г. направит на покупку иностранной валюты и золота по бюджетному правилу 71,1 млрд руб. Об этом сообщается в Telegram-канале министерства.

Минфин с 7 июня уменьшит дневной объем покупки валюты и золота по бюджетному правилу в полтора раза до 3,7 млрд руб.

По прогнозу министерства, ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета прогнозируется в июне 2024 г. в размере 140,7 млрд руб.

6 мая Минфин сообщил, что с 8 мая по 6 июня 2024 г. направит на покупку иностранной валюты и золота по бюджетному правилу 110,94 млрд руб. Также министерство с 8 мая уменьшило дневной объем покупки валюты и золота по бюджетному правилу в два раза до 5,55 млрд руб.

По предварительной оценке министерства, дефицит федерального бюджета по итогам I квартала составил 607 млрд руб., что почти на 1,5 трлн руб. меньше показателя за аналогичный период прошлого года. Доходы федерального бюджета выросли до почти 8,72 трлн руб. Это на 53,5% больше объема в I квартале 2023 г. Ненефтегазовые доходы составили более 5,79 трлн руб. и увеличились на 43,2%. Нефтегазовые доходы достигли почти 2,93 трлн руб., превысив показатели аналогичного периода предыдущего года на 79,1%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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