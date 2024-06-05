Путин: Россия преодолевает проблемы, которые создают западные санкции
Страны Запада рассчитывают, что санкции отразятся на России в среднесрочной перспективе, но страна преодолевает эти проблемы. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время встречи с руководителями мировых информационных агентств.
«Будем стараться работать на опережение. Ничего критичного из того, что происходит по преодолению этих санкций, у нас не возникает», – сказал он.
Глава государства отметил, что санкции мешают России – в мире нет другой страны, против которой было бы введено такое количество ограничений. По его словам, российские компании не просто занимают места ушедших производителей, но и отличаются быстрым развитием. Путин подчеркнул, что такого эффекта не ожидали и страны, которые ввели санкции, и сама Россия.
1 июня стало известно, что страны «большой семерки» и Евросоюз обсуждают санкции против банков, которые якобы помогают России обходить ограничения при помощи аналога SWIFT – Системы передачи финансовых сообщений (СПФС) от Центробанка. Bloomberg со ссылкой на источники отмечает, что ограничения планируют ввести страны G7 во время встречи в Италии, а также Еврокомиссия в новом пакете санкций против России.