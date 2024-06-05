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Путин: Россия преодолевает проблемы, которые создают западные санкции

Ведомости

Страны Запада рассчитывают, что санкции отразятся на России в среднесрочной перспективе, но страна преодолевает эти проблемы. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время встречи с руководителями мировых информационных агентств.

«Будем стараться работать на опережение. Ничего критичного из того, что происходит по преодолению этих санкций, у нас не возникает», – сказал он.

Глава государства отметил, что санкции мешают России – в мире нет другой страны, против которой было бы введено такое количество ограничений. По его словам, российские компании не просто занимают места ушедших производителей, но и отличаются быстрым развитием. Путин подчеркнул, что такого эффекта не ожидали и страны, которые ввели санкции, и сама Россия.

1 июня стало известно, что страны «большой семерки» и Евросоюз обсуждают санкции против банков, которые якобы помогают России обходить ограничения при помощи аналога SWIFT – Системы передачи финансовых сообщений (СПФС) от Центробанка. Bloomberg со ссылкой на источники отмечает, что ограничения планируют ввести страны G7 во время встречи в Италии, а также Еврокомиссия в новом пакете санкций против России.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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