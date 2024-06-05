Путин: Россия преодолевает проблемы, которые создают западные санкции

Глава государства отметил, что санкции мешают России – в мире нет другой страны, против которой было бы введено такое количество ограничений. По его словам, российские компании не просто занимают места ушедших производителей, но и отличаются быстрым развитием. Путин подчеркнул, что такого эффекта не ожидали и страны, которые ввели санкции, и сама Россия.