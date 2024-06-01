Bloomberg: G7 и ЕС обсуждают санкции против использующих СПФС ЦБ России банков

В марте 2023 г. ЦБ обязал банки с 1 октября использовать только отечественные сервисы и финансовую инфраструктуру при переводах средств внутри страны. Регулятор тогда сообщил, что информацию по таким операциям теперь необходимо будет передавать через собственные банковские системы или сервисы сторонних российских компаний, а также СПФС. Система Банка России была создана в 2014 г. в качестве аналога международной системы SWIFT.