Bloomberg: G7 и ЕС обсуждают санкции против использующих СПФС ЦБ России банков
Страны «большой семерки» и Евросоюз изучают способы «закрутить гайки» в отношении тех банков, которые якобы помогают России обходить санкции при помощи российского аналога SWIFT – Системы передачи финансовых сообщений (СПФС) от ЦБ. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
Обсуждения, как утверждается, проходят в частном порядке в преддверии встречи G7 в Италии, на которой главы правительств стран-участниц намерены согласовать комплекс мер по «более эффективному обеспечению соблюдения санкций», введенных против РФ.
Bloomberg указывает, что в последнее время некоторые западные страны «сосредоточили внимание» на тех банках, которые якобы содействовали обходу торговых ограничений, предупредив их о вторичных санкциях. По словам некоторых собеседников агентства, это побудило нескольких кредиторов ужесточить ограничения.
Ввести ограничения против банков, использующих СПФС для обхода санкций, предлагает в новом пакете санкций и Еврокомиссия (ЕК), отмечает Bloomberg. Источники предупредили при этом , что конкретные санкции все еще не утверждены и каждая из стран - союзников Киева может принять свои собственные меры.
В марте 2023 г. ЦБ обязал банки с 1 октября использовать только отечественные сервисы и финансовую инфраструктуру при переводах средств внутри страны. Регулятор тогда сообщил, что информацию по таким операциям теперь необходимо будет передавать через собственные банковские системы или сервисы сторонних российских компаний, а также СПФС. Система Банка России была создана в 2014 г. в качестве аналога международной системы SWIFT.
В начале декабря 2023 г. Центробанк заявлял, что СПФС насчитывает 150 нерезидентов из 16 стран. В 2022 г., по данным ЦБ, их насчитывалось чуть выше 100 из 12 стран.
Страны Евросоюза планируют согласовать 14-й пакет санкций против России до июля, писал ранее портал EUobserver. Новый пакет санкций, по его информации, не будет содержать ограничений на передвижение российских дипломатов в ЕС и запрета на импорт российского сжиженного природного газа, ядерного топлива и алюминия. В 14-й пакет войдут, по данным портала, 52 компании из России и других стран, которые подозреваются в поставках запрещенной продукции в РФ.