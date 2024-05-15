НРД полностью отказался от использования SWIFT в России

Изначально НРД планировал отказ от SWIFT при депозитарном обслуживании российских клиентов с 1 октября 2023 г., но еще в апреле того года предупреждал, что срок может быть уточнен. В августе депозитарий перенес его на 1 января 2024 г., а затем в ноябре – на 1 мая. Чем вызвана задержка с отказом от SWIFT, представитель НРД не раскрыл.