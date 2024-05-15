НРД полностью отказался от использования SWIFT в России

НРД полностью отказался от использования SWIFT в РоссииНо это не касается взаимодействия с иностранными депозитариями
Российский НРД с 1 мая прекратил использовать международную систему передачи финансовых сообщений SWIFT при депозитарном обслуживании отечественных клиентов, сообщил «Ведомостям» его представитель. Депонентами НРД являются юридические лица, с розничными инвесторами центральный депозитарий не работает. В ноябре прошлого года НРД упоминал в сообщении, что отказ от SWIFT при депозитарном обслуживании не коснется взаимодействия с иностранными депозитариями. Национальный депозитарий находится под санкциями ЕС, Швейцарии и Украины, но не США.
Изначально НРД планировал отказ от SWIFT при депозитарном обслуживании российских клиентов с 1 октября 2023 г., но еще в апреле того года предупреждал, что срок может быть уточнен. В августе депозитарий перенес его на 1 января 2024 г., а затем в ноябре – на 1 мая. Чем вызвана задержка с отказом от SWIFT, представитель НРД не раскрыл.