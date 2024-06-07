Путин предложил установить ставку 5% по налогу для IT-компаний до 2030 года
Для поддержки отрасли информационных технологий в России будет предусмотрен ряд мер, заявил президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания на Петербургском международном экономическом форме (ПМЭФ).
«Для поддержки IT-отрасли предусмотрим целый ряд мер, включая учет с повышенным коэффициентом расходов на отечественные цифровые решения в расчете налога на прибыль. Также установим пониженную ставку по налогу на прибыль в размере 5% для российских IT-компаний. Она будет действовать до 2030 г. включительно», – сказал он.
Президент подчеркнул, что в горизонте 6 лет не менее 80% российских организаций ключевых отраслей экономики должны перейти на отечественное программное обеспечение в производственных и управленческих процессах.
28 мая «Ведомости» со ссылкой на источник в Минфине писали, что налогообложение для IT-компаний изменится. С начала 2025 г. они будут платить налог на прибыль по ставке 5%. В 2020 г. власти снизили ставку налога на прибыль для IT-компаний до 3% вместо стандартных 20%. Кроме того, были уменьшены тарифы страховых взносов – с 14 до 7,6% бессрочно.