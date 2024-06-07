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Путин предложил установить ставку 5% по налогу для IT-компаний до 2030 года

Ведомости

Для поддержки отрасли информационных технологий в России будет предусмотрен ряд мер, заявил президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания на Петербургском международном экономическом форме (ПМЭФ).

«Для поддержки IT-отрасли предусмотрим целый ряд мер, включая учет с повышенным коэффициентом расходов на отечественные цифровые решения в расчете налога на прибыль. Также установим пониженную ставку по налогу на прибыль в размере 5% для российских IT-компаний. Она будет действовать до 2030 г. включительно», – сказал он.

Президент подчеркнул, что в горизонте 6 лет не менее 80% российских организаций ключевых отраслей экономики должны перейти на отечественное программное обеспечение в производственных и управленческих процессах.

28 мая «Ведомости» со ссылкой на источник в Минфине писали, что налогообложение для IT-компаний изменится. С начала 2025 г. они будут платить налог на прибыль по ставке 5%. В 2020 г. власти снизили ставку налога на прибыль для IT-компаний до 3% вместо стандартных 20%. Кроме того, были уменьшены тарифы страховых взносов – с 14 до 7,6% бессрочно.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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