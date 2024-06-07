Президент Боливии оценил опыт РФ в формировании многополярной модели экономики
Опыт России в формировании многополярной модели экономики ценен для других стран, заявил президент Боливии Луис Альберто Арсе Катакора во время пленарного заседания в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
«Мы ждем, что [на форуме] будут разные обсуждения перехода к новой многосторонней многополярной модели мировой экономики, в которой, без всякого сомнения, мы сможем поучиться ценному опыту у российской экономики и увидеть, какая будет серьезная у нее роль в новом мире», – сказал он.
В начале пленарного заседания президент России Владимир Путин отметил, что отношения РФ со странами Азии, Африки и Латинской Америки укрепляются. Так, с 2020 г. по 2023 г. рост торговли с Азией составил 60%, со странами Ближнего Востока – увеличился в два раза, а со странами Латинской Америки достиг 42%.
6 июня Путин и Арсе провели переговоры в Константиновском дворце в пригороде Санкт-Петербурга. Президент России отметил, что отношения между странами развиваются на прочном фундаменте, учитывая интересы друг друга. Он также обратил внимание, что товарооборот между РФ и Боливией небольшой, но обладает тенденцией к росту. По российским данным, в 2023 г. он приблизился к $100 млн.