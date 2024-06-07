Президент Боливии оценил опыт РФ в формировании многополярной модели экономики

6 июня Путин и Арсе провели переговоры в Константиновском дворце в пригороде Санкт-Петербурга. Президент России отметил, что отношения между странами развиваются на прочном фундаменте, учитывая интересы друг друга. Он также обратил внимание, что товарооборот между РФ и Боливией небольшой, но обладает тенденцией к росту. По российским данным, в 2023 г. он приблизился к $100 млн.