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Президент Боливии оценил опыт РФ в формировании многополярной модели экономики

Ведомости

Опыт России в формировании многополярной модели экономики ценен для других стран, заявил президент Боливии Луис Альберто Арсе Катакора во время пленарного заседания в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Мы ждем, что [на форуме] будут разные обсуждения перехода к новой многосторонней многополярной модели мировой экономики, в которой, без всякого сомнения, мы сможем поучиться ценному опыту у российской экономики и увидеть, какая будет серьезная у нее роль в новом мире», – сказал он.

В начале пленарного заседания президент России Владимир Путин отметил, что отношения РФ со странами Азии, Африки и Латинской Америки укрепляются. Так, с 2020 г. по 2023 г. рост торговли с Азией составил 60%, со странами Ближнего Востока – увеличился в два раза, а со странами Латинской Америки достиг 42%.

6 июня Путин и Арсе провели переговоры в Константиновском дворце в пригороде Санкт-Петербурга. Президент России отметил, что отношения между странами развиваются на прочном фундаменте, учитывая интересы друг друга. Он также обратил внимание, что товарооборот между РФ и Боливией небольшой, но обладает тенденцией к росту. По российским данным, в 2023 г. он приблизился к $100 млн.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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