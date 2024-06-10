Стоимость владения жильем в США выросла на 26% с начала пандемии

В конце мая министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что существенный рост стоимости жизни является проблемой для многих американцев, писало издание The Financial Times. Она признала, что цены на жилье и товары повседневного спроса все еще высоки для многих избирателей, несмотря на значительный рост заработной платы в последние месяцы. Издание также отмечает, что индекс потребительских цен вырос более чем на 19% с момента вступления президента США Джо Байдена в должность в январе 2021 г.