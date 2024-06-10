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Стоимость владения жильем в США выросла на 26% с начала пандемии

Ведомости

В США с 2020 г. расходы на содержание жилья увеличились на 26% из-за резкого роста налогов, стоимости страхования и коммунальных услуг. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные сайта личных финансов Bankrate.

Среднегодовые расходы на владение и содержание типичного дома для одной семьи без учета платежей по ипотеке достигли $18 118 (более 1,6 млн руб.) во всех 50 штатах. В 2020 г. эти же расходы были на уровне $14 428 (почти 1,3 млн руб.) в год для типичного дома на одну семью.

В своем анализе Bankrate учел средние налоги на недвижимость, страхование жилья, траты на электроэнергию, счета за интернет и кабельное телевидение, а также 2% от стоимости дома на его техническое обслуживание. Среди американских штатов наибольший скачок расходов аналитики отметили в Юте (+44), Айдахо (+39%) и на Гавайях (+38%). На Аляске и в Техасе зафиксирован наименьший рост: затраты выросли на 14%. 

В конце мая министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что существенный рост стоимости жизни является проблемой для многих американцев, писало издание The Financial Times. Она признала, что цены на жилье и товары повседневного спроса все еще высоки для многих избирателей, несмотря на значительный рост заработной платы в последние месяцы. Издание также отмечает, что индекс потребительских цен вырос более чем на 19% с момента вступления президента США Джо Байдена в должность в январе 2021 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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