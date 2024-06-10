Стоимость владения жильем в США выросла на 26% с начала пандемии
В США с 2020 г. расходы на содержание жилья увеличились на 26% из-за резкого роста налогов, стоимости страхования и коммунальных услуг. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные сайта личных финансов Bankrate.
Среднегодовые расходы на владение и содержание типичного дома для одной семьи без учета платежей по ипотеке достигли $18 118 (более 1,6 млн руб.) во всех 50 штатах. В 2020 г. эти же расходы были на уровне $14 428 (почти 1,3 млн руб.) в год для типичного дома на одну семью.
В своем анализе Bankrate учел средние налоги на недвижимость, страхование жилья, траты на электроэнергию, счета за интернет и кабельное телевидение, а также 2% от стоимости дома на его техническое обслуживание. Среди американских штатов наибольший скачок расходов аналитики отметили в Юте (+44), Айдахо (+39%) и на Гавайях (+38%). На Аляске и в Техасе зафиксирован наименьший рост: затраты выросли на 14%.
В конце мая министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что существенный рост стоимости жизни является проблемой для многих американцев, писало издание The Financial Times. Она признала, что цены на жилье и товары повседневного спроса все еще высоки для многих избирателей, несмотря на значительный рост заработной платы в последние месяцы. Издание также отмечает, что индекс потребительских цен вырос более чем на 19% с момента вступления президента США Джо Байдена в должность в январе 2021 г.