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Йеллен обеспокоена «существенным» ростом стоимости жизни в США

Ведомости

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что «существенный рост» стоимости жизни является «проблемой» для многих американцев. Об этом пишет The Financial Times.

Йеллен признала, что цены на жилье и товары повседневного спроса все еще высоки для многих избирателей, несмотря на значительный рост заработной платы в последние месяцы.

«Они видят это, когда покупают продукты питания. Они видят это, когда снимают жилье. С более высокими ипотечными ставками молодым людям, которые хотели бы купить дом, трудно выйти на рынок», – заявила Йеллен.

Индекс потребительских цен вырос более чем на 19% с момента вступления Байдена в должность, резко увеличилась стоимость продуктов питания и бензина.

Издание приводит данные проекта Swing State Project, которые показали, что 54% избирателей считают, что стоимость жизни – лучший способ оценить силу экономики, а 59% полагают, что Байден может контролировать инфляцию.

Ожидается, что в ближайшие месяцы Федеральная резервная система (ФРС) США будет удерживать процентные ставки на 23-летнем максимуме – от 5,25 до 5,5%, что нанесет удар по демократам, которые надеялись на резкое снижение стоимости ипотечных кредитов и других займов до выборов президента в ноябре. Республиканцы же пользуются обеспокоенностью избирателей высокими ценами, чтобы раскритиковать Байдена за климатическую и другую политику, которая, по их мнению, подтолкнула рост цен.

«Президент Байден понимает это и намерен решить эту проблему как можно лучше, используя те инструменты, которые у нас есть. И он уже сделал ряд важных вещей для этого», – сказала Йеллен.

Байден возложил часть вины за высокую инфляцию на компании, обвинив их и шринкфляции – практике, при которой производители уменьшают размер или качество товара, но берут с покупателя прежнюю цену.

Издание The Messenger осенью 2023 г. писало, что согласно официальной статистике, инфляция в США с января 2021 г., когда президент страны Джо Байден вступил в должность, по сентябрь 2023 г. составила 16,4%, но многие американцы полагают, что власти предоставляют неверные данные, потому что цены на продукты выросли гораздо сильнее, чем следует из информации профильных ведомств.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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