Йеллен обеспокоена «существенным» ростом стоимости жизни в США

Ожидается, что в ближайшие месяцы Федеральная резервная система (ФРС) США будет удерживать процентные ставки на 23-летнем максимуме – от 5,25 до 5,5%, что нанесет удар по демократам, которые надеялись на резкое снижение стоимости ипотечных кредитов и других займов до выборов президента в ноябре. Республиканцы же пользуются обеспокоенностью избирателей высокими ценами, чтобы раскритиковать Байдена за климатическую и другую политику, которая, по их мнению, подтолкнула рост цен.