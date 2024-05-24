Йеллен обеспокоена «существенным» ростом стоимости жизни в США
Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что «существенный рост» стоимости жизни является «проблемой» для многих американцев. Об этом пишет The Financial Times.
Йеллен признала, что цены на жилье и товары повседневного спроса все еще высоки для многих избирателей, несмотря на значительный рост заработной платы в последние месяцы.
«Они видят это, когда покупают продукты питания. Они видят это, когда снимают жилье. С более высокими ипотечными ставками молодым людям, которые хотели бы купить дом, трудно выйти на рынок», – заявила Йеллен.
Индекс потребительских цен вырос более чем на 19% с момента вступления Байдена в должность, резко увеличилась стоимость продуктов питания и бензина.
Издание приводит данные проекта Swing State Project, которые показали, что 54% избирателей считают, что стоимость жизни – лучший способ оценить силу экономики, а 59% полагают, что Байден может контролировать инфляцию.
Ожидается, что в ближайшие месяцы Федеральная резервная система (ФРС) США будет удерживать процентные ставки на 23-летнем максимуме – от 5,25 до 5,5%, что нанесет удар по демократам, которые надеялись на резкое снижение стоимости ипотечных кредитов и других займов до выборов президента в ноябре. Республиканцы же пользуются обеспокоенностью избирателей высокими ценами, чтобы раскритиковать Байдена за климатическую и другую политику, которая, по их мнению, подтолкнула рост цен.
«Президент Байден понимает это и намерен решить эту проблему как можно лучше, используя те инструменты, которые у нас есть. И он уже сделал ряд важных вещей для этого», – сказала Йеллен.
Байден возложил часть вины за высокую инфляцию на компании, обвинив их и шринкфляции – практике, при которой производители уменьшают размер или качество товара, но берут с покупателя прежнюю цену.
Издание The Messenger осенью 2023 г. писало, что согласно официальной статистике, инфляция в США с января 2021 г., когда президент страны Джо Байден вступил в должность, по сентябрь 2023 г. составила 16,4%, но многие американцы полагают, что власти предоставляют неверные данные, потому что цены на продукты выросли гораздо сильнее, чем следует из информации профильных ведомств.